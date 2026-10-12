筲箕灣電車出軌撼餐廳｜香港電車暫停車長職務　按程序處理賠償

今日（12日）凌晨時分，筲箕灣東大街發生罕見交通意外，一輛電車在彎位突然出軌，鏟上行人路撞毀一間餐廳門面。現場所見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖一間餐廳。香港電車回覆《香港01》指，涉事電車為尾班車，事發時車上沒有乘客，事故中無人受傷。香港電車已暫停涉事車長駕駛職務，並會全力配合相關部門調查事故原因。香港電車已聯絡受影響食肆，在完成調查及評估後，將按既定程序妥善處理後續跟進及賠償安排。



由現場圖片可見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖位置。（李家傑攝）

香港電車回覆《香港01》查詢指，10月12日凌晨近1時，一輛東行尾班車電車完成服務後離開筲箕灣總站，駛回西灣河車廠時，至筲箕灣東大街近132號出軌並進入行人路範圍。

事發時車上沒有乘客，事故中無人受傷。由於涉事電車為尾班車，電車服務未有受影響。經現場路段安全檢查後，架空電纜未受影響，今日首班車起的電車服務維持正常。

香港電車已暫停涉事車長駕駛職務，公司會全力配合相關部門調查事故原因。香港電車已聯絡受影響食肆，在完成調查及評估後，將按既定程序妥善處理後續跟進及賠償安排。

由現場圖片可見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖位置。（李家傑攝）

香港電車續指，去年11月17日，一輛西行電車駛離筲箕灣總站時，於東輝大廈對開出軌，經調查後為路軌有障礙物導致。去年的事故與今次事故的事發位置及現場情況不同，兩者並無關連。

面向餐廳的右上角招牌被撞爛。（翁鈺輝攝）

受影響的餐廳負責人莫先生受訪時指，門口設有閉路電視，相信已記錄了撞車瞬間，惟暫未翻看雲端片段。有街坊向他表示，事發時聽到「砰」一聲巨響，不少食客及街坊對電車出軌鏟上行人路感到相當驚訝。

對於意外造成的損失，莫先生表示目前尚未報價，又形容心情相當痛苦：「而家生意已經難做，整個咁嘅招牌都幾貴下，全部都撞到爛晒，自己都要畀錢整，跟住先問佢哋（電車公司）索償返……呢個係幾痛苦，好似雪上加霜。」

連身為駕駛者的餐廳負責人莫先生也感覺發生意外機會微乎其微，「我都覺得好奇妙呀呢件事。」（鄭嘉惠攝）