筲箕灣電車出軌｜運輸署：不排除人為因素　限一個月內交調查報告

筲箕灣東大街今日（12日）凌晨發生罕見交通意外，一輛電車在彎位突然出軌，鏟上行人路撞毀一間餐廳門面。現場所見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖一間餐廳。​運輸署發言人表示非常關注事件，不排除事故涉及人為因素，署方已責成電車公司深入徹查是次出軌事故。



由現場圖片可見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖位置。（李家傑攝）

運輸署指，已在事故發生後即時聯同機電工程署與電車公司，召開緊急會議跟進事件。警方正調查該宗交通意外，電車公司亦正調查事件。初步調查顯示，不排除事故涉及人為因素。有關車長已即時被暫停駕駛職務。

該署發言人續指，非常關注電車服務近期出現多宗事故。電車安全對乘客安全和整體服務表現穩定至關重要。為確保公眾和行車安全，運輸署已責成電車公司深入徹查事故成因，並於一個月內提交調查報告，闡明事故原因及切實可行的改善建議，以防同類意外再次發生。運輸署會繼續密切監察電車服務的運作情況。

由現場圖片可見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖位置。（李家傑攝）

香港電車回覆《香港01》指，涉事電車為尾班車，事發時車上沒有乘客，事故中無人受傷。香港電車已暫停涉事車長駕駛職務，並會全力配合相關部門調查事故原因。香港電車已聯絡受影響食肆，在完成調查及評估後，將按既定程序妥善處理後續跟進及賠償安排。

香港電車續指，去年11月17日，一輛西行電車駛離筲箕灣總站時，於東輝大廈對開出軌，經調查後為路軌有障礙物導致。去年的事故與今次事故的事發位置及現場情況不同，兩者並無關連。