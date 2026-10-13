警搗破和勝和操控詐騙中心拘44人　冒客服行騙涉款$1100萬

警方搗破一個由黑社會和勝和操控的詐騙集團，騙徒以Cold Call形式假冒客服進行詐騙，涉及65宗案件，損失金額達1,100萬。行動中拘捕44人包括骨幹成員，檢取電腦、手機及銀行卡等。



警方在行動中檢獲電腦、手機、文件等證物。（馬耀文攝）

Cold Call致電受害人 自稱電子支付平台客服

警方有組織罪案及三合會調查科總督察周文軒指出，騙徒行騙手法相當精密，以Cold Call形式撥打予受害人，自稱是電子支付平台的客戶服務人員，指受害人購買的保險服務即將到期，並會自動扣費。當受害人表示從未訂購服務，要求取消時，騙徒便會將電話轉駁至所謂「取消服務專線」，由同黨接聽，再以保證金、手續費或戶口解凍費等藉口，誘騙受害人將資金轉帳到指定傀儡戶口。

搗破葵涌工業區內電騙中心 拘主腦及骨幹等7人

警方經過調查及情報分析，昨日採取突擊行動，搗破在葵涌工業區內的電話詐騙中心，拘捕7名本地男子，年齡介乎16至28歲，全部報稱無業，部份人有三合會背景；當中2人為主腦及骨幹成員，負責營運及管理詐騙中心，其餘5人負責撥打詐騙電話。警方相信詐騙中心運作半年，與全港最少65宗「假冒客服」騙案有關，涉及款項1,100萬元。

警方表示，65宗「假冒客服」均發生於今年6月至10月，受害人年齡由19至72歲，包括退休人士、家庭主婦及文員等，單一最高損失金額84萬元。

再搗破同一黑幫操控的洗黑錢中心及賭檔 拘37人

有組織罪案及三合會調查科總督察戴玉麟講解打擊洗黑錢中心詳情，指調查期間發現黑錢部份來自該黑幫操控的非法賭博，於是昨晚搗破一個由同一黑幫操控的洗黑錢中心，以及兩個與洗黑錢中心有關、位於尖沙咀及油麻地的地下賭場，拘捕24男10女，分別涉及洗黑錢、經營賭博場所及在非法賭博場所內賭博，檢取了3部電腦、19部手提電話、一批提款卡及賭博工具。 此外，警方今日清晨在多個地方再拘捕3名傀儡戶口持有人，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

以酒店掩飾經營洗黑錢中心 每隔4至5日換一次酒店

警方相信，該集團在西九區一帶營運的洗黑錢中心，透過不同的傀儡戶口，以多重交易將犯罪得益轉帳，最終將它洗白。

而不法分子以酒店掩飾，經營洗黑錢中心，每隔4至5日換一次酒店，以逃避警方調查。警方相信集團運作約半年，每月清洗犯罪得益約400萬元，半年清洗逾2,000萬元。

警方呼籲就假冒客服騙案方面，市民如果收到任何可疑短訊，切勿輕易透過短訊提供的聯絡方式跟進，應該透過已核實的渠道查證短訊真偽，更加不要根據所謂「客服」指示轉賬。如有懷疑，可以致電防騙易熱線 18222,或者使用防騙「視伏器」查詢。

另外，切勿借、租或賣戶口予他人，無論户口持有人是否知情，只要戶口被利用作處理犯罪得益，戶口持有人都可能觸犯法例，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。