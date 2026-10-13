海關破電購私煙集團拘派傳單女　揭Tesla尾箱塞滿私煙司機同被捕

香港海關成功打擊一個活躍於東九龍的「傳單電購」私煙集團。海關稅收罪案調查科專責小組早前在觀塘一個公共屋邨，截獲派發私煙傳單的女子，及後根據情報順藤摸瓜，於今日（13日）假扮買家「放蛇」，在牛頭角公共屋邨成功拘捕一名38歲本地男司機，並在其身上及TESLA私家車內，共檢獲約4.8萬支懷疑私煙，市值約22萬港元，應課稅值約16萬元。海關相信行動已成功截斷該私煙集團的供應鏈，目前案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



被捕男子擔任派送私煙的角色，涉案私家車為分銷派貨車。

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組，在2026年10月上旬，於觀塘一公共屋邨截查一名正在派發私煙傳單的女子，發現傳單印有私煙價目及落單電話號碼。專責小組隨即展開情報蒐集及分析。近日派員假扮買家，按照私煙傳單上的電話號碼聯絡賣家，並於今日（13日）相約賣家到牛頭角一公共屋邨進行交易。

人員在下午時分，當場拘捕一名本地男子，從該男子身上檢獲1,000支懷疑私煙。其後，海關人員在該名男子所駕駛的私家車內，再檢獲約47,000支懷疑私煙。被捕男子38歲，報稱司機。初步調查顯示，被捕男子擔任派送私煙的角色，涉案私家車為分銷「派貨車」。

涉案私家車為分銷派貨車。

行動中，海關一共檢獲約4.8萬支懷疑私煙，估計市值約22萬港元，應課稅值約16萬港元，涉案的私家車亦被海關扣查。海關相信，行動成功截斷該活躍東九龍一帶以傳單宣傳及電話銷售的私煙活動，海關行動仍然繼續，不排除更多人被捕。就現場所見，涉事私家車的車尾箱內，塞滿多條懷疑私煙。

海關會繼續從不同層面全方位打擊，堵截不同方式，渠道的私煙活動。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。