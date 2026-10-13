有片｜尖沙咀碼頭兩婦互毆　一人遭撳地打頭腳踢　外籍勇男勸阻

尖沙咀碼頭發生兩女打鬥事件。網上片段所見，一名戴眼鏡的短髮白恤衫女子在碼頭巴士站，將一名穿白T恤婦人撳低。婦人跪在地面，恤衫女則坐在其背上，更不停用手狂打對方頭部。被打的婦人不停尖叫「救命呀、報警呀」求救。其後一名外籍男子率先上前分開兩女，其後再有其他途人加入勸阻。警方經調查後，以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕兩名涉案女子，兩人均被送往廣華醫院治理。



恤衫女將婦人撳在地上打頭。（網片截圖）

影片顯示，一名戴眼鏡、穿恤衫及牛仔褲的外籍男子發現事件後，立即急步走近兩名女子，用英語大叫「STOP IT（停下來）！」，同時試圖分隔開兩人，但最初未能成功。男子質問恤衫女「What are you doing（你在做什麼）？」，但她並未放手，繼續扯著婦人的頭髮，更起右腳猛力踢向婦人。另外亦有其他途人見狀，大叫「做乜打人呀？」亦有其他人加入做「和事老」。豈料婦人欲「反擊」，更扯住外籍男的衣服，外籍男則喝道「Enough！Calm down！（夠了！冷靜！）」

此時婦人戴回跌在地上的帽、恤衫女亦拾起其「維港遊」宣傳過膠紙牌。外籍男一直分隔兩名女子，但兩人情緒一直激動，外籍男則拍拍婦人肩膀安慰，又叫恤衫女「Go Away，What's your problem？（離開吧，你有什麼事？）」婦人此時大叫「我要驗傷呀！」

正在拍攝片段的男子，則疑被一名男子以普通話數次要求「不要拍喇！」拍片男回應「影咩關你X事咩！」另一人則用廣東話說「唔使影啦！」拍片男則答道：「容乜易打死人，梗係影咗先啦！」片段未幾完結。

恤衫女將婦人撳在地上打頭。一名外籍男走近勸阻。（網片截圖）

警方表示，今日（13日）晚上6時57分接獲報案，指尖沙咀梳士巴利道近鐘樓位置，有一名女子被另一名女子拳打。警方到場了解，初步得悉兩人較早時有爭執，繼而動武，其中一名51歲女子頭部及手受傷，另一名59歲女子背部、手及手指受傷。經調查後，兩人均涉嫌「在公眾地方打鬥」被拘捕，分別送往廣華醫院治理。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。