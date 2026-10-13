啟德德朗邨謀殺｜52歲印傭被暫控謀殺　本周三觀塘裁判法院提堂

啟德德朗邨本周日（11日）發生命案。一名印傭疑因工作辛勞，與自己照顧的93歲老婦長期有磨擦，涉嫌多次手打腳踩老婦，老婦其後失去知覺，送院搶救後不治。警方調查後於昨日（12日）拘捕該名印傭。



警方今日（13日）表示，暫控該名52歲印尼籍女子一項「謀殺」罪。案件將於明日（14日/本周三）上午在觀塘裁判法院提堂。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

案發在10月11日早上8時許，警方接報指德朗邨德瑤樓一名93歲姓關老婦昏迷，救護員趕至將老婦送院搶救，惟她延至昨早9時12分證實不治。老婦的親戚其後翻看單位內的閉路電視片段，發現老婦事前曾被人襲擊。

警方檢取相關片段，發現老婦的印傭於昨早8時許的約7分鐘內，涉嫌約20次打老婦的頭、頸和臉部，以及用腳踩老婦腹部、粗暴地移動她；並發現印傭在過去半個月內，涉嫌每日間歇性地襲擊老婦。警方經調查後，於10月12日凌晨到案發單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭。