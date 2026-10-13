海關深圳灣搜入境貨車　檢8噸未完稅製成煙草值$5340萬　拘男司機

海關昨日（12日）在深圳灣管制站，偵破一宗走私未完稅製成煙草案件。關員根據情報分析，截查一輛報稱載有塑木地板的入境中型貨車，在車上發現約300箱未列艙單及未完稅的製成煙草，並且無任何已申報貨物。人員隨即拘捕貨車的51歲本地男司機。



檢獲的未完稅製成煙草重約8,000公斤，估計市值約5,340萬元，應課稅值約3,204萬元。海關稱案件仍在調查中，會繼續追查該批製成煙草的來源及去向，不排除有更多人被捕。



海關在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，搜出約300箱、共重8,000公斤的未完稅製成煙草，估計市值約5,340萬元，應課稅值約3,204萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊跨境走私活動。

海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》（第60章），任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙及走私活動。