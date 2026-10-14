藍田站月台冒煙｜黑雨、漏水、信號設備受損　兩年間至少6次落閘

港鐵藍田站連續兩日在繁忙時段發生故障，今日（14日）早上藍田站內變電站起火冒煙，故繼昨日事故後，再次需要落閘關閉出入口。翻查過去紀錄，港鐵在過去兩年曾至少6次需要落閘。



9月10日長沙灣站有人暈倒 荃灣站月台候車乘客過多

最近一次是發生於上月9月10日早上7時許，長沙灣站列車車廂內有一名六旬男子暈倒，由於荃灣綫多個車站的月台擠滿候車乘客，荃灣站因月台人數過多，一度需要關閉；惟事主送院後不治。

事故期間荃灣站月台人數過多，車站一度關閉；圖為荃灣站月台情況。（讀者提供）

9月3日北角站渠務事故

9月3日下午2時許北角站亦曾因渠務事故，有4個出入口暫時關閉，從網民上載相片可見，大堂有積水，同時天花亦有水流下；職員用鐵欄圍封並清理積水，站內傳來惡臭。

9月3日下午北角站內有積水，大堂天花亦有水流下。（Threads/e2u_0f圖片）

北角站B1-4出口暫時關閉，工程人員正在緊急維修。(資料圖片/羅日昇攝)

2月11日灣仔站信號設備受損

今年2月11日清晨，灣仔站因工程車車底有部件移位，令隧道段信號設備受損，導致港島綫列車服務受阻約1小時，灣仔站需要暫時關閉出入口。

事故期間灣仔站一度封閉。（資料圖片/黃偉民攝）

事故期間灣仔站一度封閉。（資料圖片）

2025年4月8日佐敦站外爆水管

去年4月8日佐敦站曾因為站外爆水管令出入口受影響，C2出入口一度關閉。從當時現場照片可見，庇利金街寶靈大樓對開的行人路，路磚被沖離路面，大量水夾雜沙泥湧出，行人路遺下一個大洞，亦有渠蓋拱起；庇利金街一條後巷滿佈泥濘。

佐敦庇利金街與寶靈街交界爆水管，大量黃泥水湧出路面，港鐵佐敦站C2出入口一度關閉。（資料圖片/曹德熙攝）

今年及去年黑雨期間多站關閉以防水浸

港鐵過去亦曾因為黑色暴雨警告生效，關閉部分車站出入口以作防護措施，當中包括在去年8月5日黑雨期間，鰂魚涌港鐵站A出口因被雨水淹浸，該出口暫時關閉，途人冒雨涉水而行；因此，今年6月8日時港鐵關閉黃大仙B3、彩虹A1、鰂魚涌A以及深水埗A出口以防水浸。

上月29日暴雨期間正值打工仔返工時間，雨水湧至鰂魚涌港鐵站A出口，市民擠在出口舉步維艱。（網上圖片）

今日（14日）藍田站月台設備起火冒煙 據報為變電設備

今日（14日）早上近9時，港鐵宣布藍田站月台有設備冒煙，為確保安全，現時觀塘綫列車不停藍田站。記者趕到藍田站視察，發現藍田站D1及D2出口已經落閘停止服務，現場有人員指示市民轉乘其他交通工具，消防車亦接報到場戒備。

據報，由於站內變電站起火，消防到場後用滅火筒撲救，並於早上9時23分救熄；事件中無人受傷，約2000人需要疏散。

藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

港鐵藍田站D1出口已落鐵閘。（馬耀文攝）

昨日（13日）藍田站路軌旁發生火警

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

昨日（13日）傍晚6時許藍田站附近路軌旁有設備起火，觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站曾經關閉。港鐵公布事件緣於道岔（俗稱「波口」，路軌轉接器）設備一件絕緣膠因短路起火。

港鐵昨日表示，經消防人員視察及港鐵人員進行全面安全檢查，並待波口冷卻至合適溫度及確認行車安全後，觀塘綫列車服務於傍晚約6時半起逐步回復正常。港鐵稱會深入調查事件成因。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間方格標貼）。（梁偉權攝）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉。（Threads @luk.mall）