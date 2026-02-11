港鐵港島綫物件阻路軌　列車服務曾受阻1小時　灣仔站一度封閉

港鐵港島綫灣仔站附近今早（11日）有物件阻礙路軌，導致列車服務受阻約1小時，受事件影響，上環站往來鰂魚涌站一度暫停服務，灣仔站需暫時封閉，港鐵提供穿棱巴士接駁，有不少上班一族需要轉乘其他交通工具。



灣仔站一度封閉。（黃偉民攝）

事發於上午約6時12分，有人報案指港鐵灣仔站有不知名物品在路軌中，所以列車不能前進。

港鐵表示，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停。 港鐵人員進行緊急檢查及跟進工作，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他替代路綫。直至早上7時30分，港鐵表示，灣仔站附近阻礙路軌的物件已被移除，港島綫列車服務逐步回復正常；穿梭巴士將於7時45分完成任務。

鰂魚涌至上環的列車服務一度受阻。（黃偉民攝）

事故期間灣仔站一度封閉。

工程人員在月台跟進事件。

港島綫服務一度受到影響，安排如下：

●堅尼地城站來往上環站 - 10 分鐘

●鰂魚涌站往來柴灣站 - 10 分鐘

●上環站往來鰂魚涌站 - 暫停服務

港鐵正安排免費接駁巴士，將於稍後時間到達。

港鐵指有物件阻礙路軌，灣仔站附近列車服務暫停。

港鐵建議：

● 前往中環站的乘客, 可考慮乘搭荃灣綫

●前往金鐘站的乘客, 可考慮乘搭荃灣綫，南港島綫及東鐵綫

●前往北角站的乘客, 可考慮乘搭將軍澳綫

炮台山站外企滿等候巴士的人龍。(讀者圖片)

有位於炮台山站的乘客表示，由於服務暫停，須轉乘巴士上班。炮台山外出現排隊等候巴士的人龍；電車亦爆滿。