港澳海關聯合反走私　破5案截$8000萬貨　包括藥物、雪茄及煙草

香港海關與澳門海關開展聯合執法行動，連破5宗內河船走私案，檢獲藥物、針劑及煙草等大批貨物，總市值逾8,000萬港元。



香港海關檢獲大批走私物品，包括約79萬件懷疑受管制藥劑製品、約15萬支懷疑受管制針劑，以及約142公斤雪茄與煙草。（海關提供）

香港海關自9月下旬起展開特別執法行動，針對打擊不法分子利用內河船將貨物偷運到澳門的走私活動，共偵破3宗相關案件，檢獲約79萬件懷疑受管制藥劑製品、約15萬支懷疑受管制針劑，以及約142公斤雪茄與煙草，估計市值超過7,700萬港元。上述案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

同時，香港海關亦向澳門海關提供情報並開展聯合執法行動。行動中，澳門海關於10月上旬，偵破兩宗利用內河船將貨物從香港走私到澳門的案件，檢獲大批走私藥物、保健品及化妝品等，估計市值約270萬澳門幣（約262萬港元）。

香港海關檢獲大批走私物品，包括約79萬件懷疑受管制藥劑製品、約15萬支懷疑受管制針劑，以及約142公斤雪茄與煙草。（海關提供）

香港海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，並加強與其他地區執法部門進行情報交流及聯合行動，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

香港海關檢獲大批走私物品，包括約79萬件懷疑受管制藥劑製品、約15萬支懷疑受管制針劑，以及約142公斤雪茄與煙草。（海關提供）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。