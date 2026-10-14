假公安訛稱留學生犯案需證清白　帶往買錶變賣呃$134萬　警拘5人

有騙徒假扮內地執法者，致電海外留學生指控涉洗黑錢，以此誘騙學生來港，要脅購買名錶作為保證金，隨後變賣至錶行圖利。警方前日（12日）成功瓦解一個本地活躍的跨境詐騙集團，並拘捕4男1女（28至40歲），涉案金額逾130萬元。據了解，有錶行職員疑知情不報被捕；部分被捕人隸屬黑幫14K。



油尖警區刑事調查隊總督察周欣嫺（左）及刑事調查隊第八隊督察黃琬婷（右）交代案情。（梁偉權攝）

騙徒扮公安要求留學生訪港 買$134萬名錶還「清白」

油尖警區刑事調查隊總督察周欣嫺交代案情指，該詐騙集團針對涉世未深、經驗不足的海外中國留學生。騙徒會在境外致電學生，冠以各種罪名，或假稱是內地執法者，並自稱可幫他們洗清嫌疑。騙徒更會誘騙這些學生來港，強迫及誘騙他們購買貴重的物品作為保證金。周欣嫺表示，此案騙徒是要脅受害人購買名錶，而警方在深入調查後，發現該詐騙集團有嚴密分工和高度組織性。

刑事調查隊第八隊督察黃琬婷續交代行動細節，指受害人是一名持中國身份證的海外留學生。據悉，受害男子在新加坡讀書。較早時，他接獲一個自稱「內地公安」的詐騙電話，指他涉及一宗洗黑錢案件，要求他親自來港證明自身清白。受害人信以為真，在10月初訪港，並與一名男子見面。其間，該名男子帶他到不同錶行，誘使他購買多隻名錶，總值超過134萬元。受害人後來驚覺受騙，於是報案求助。

油尖警區接手調查，發現騙徒仍繼續與受害人對話，甚至要求再次見面。人員遂於前日（12日）展開拘捕行動，藉受害人與騙徒會面，拘捕涉案男騙徒。警方經過深入調查和翻查閉路電視後，採取行動拘捕集團另外3名核心成員。

詐騙集團分工明確 九折變賣名錶換錢 有錶行職員落網

黃琬婷表示，該集團分工嚴密，有人負責指示其他成員到不同地方，與受害人見面；有人負責駕車接送受害人到不同錶行買錶；也有人到各鐘錶行與職員溝通，甚至以原價九折變賣換取現金。

警方為此突擊搜查一間涉案店舖，再拘捕多一名店員，並在另一間錶行起回兩隻手錶。警方調查仍在進行，不排除有更多涉案者被捕。5名被捕人已被落案起訴合共一項「串謀欺詐」罪，案件將於明日（15日）在九龍城裁判法院提堂。

據了解，騙徒將名錶轉售其他錶行，亦曾在同一錶行以退貨形式取得贓款；有錶行職員疑知情不報被捕，其餘被捕人則報稱無業，部分隸屬黑幫14K。據知該集團已運作數個月，會不停更換成員。

周欣嫺總結指，該案是一宗嚴重的有組織犯罪，警方絕對不會姑息任何人以威嚇、詐騙手段侵害市民財產，定會不間斷地繼續打擊這些騙案。警方亦留意到該集團與部分本地鐘錶行有密切連繫，騙徒借此變賣贓物，呼籲各商戶要小心謹慎，切勿輕易收取來歷不明的貨物，以免墮入法網。警方嚴正呼籲所有的商戶和從業員，買賣不明來歷的贓物，是嚴重的罪行。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第159C條「串謀欺詐」罪，最高刑罰為監禁14年。

警方高度關注假冒官員電話騙案，並呼籲市民慎防受騙。本地或內地的執法人員均不會要求市民購買物品或轉賬。市民如收到自稱執法人員提出相關要求，務必提高警覺。如有懷疑，可以致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢或報警求助。