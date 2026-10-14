藍田站月台冒煙｜昨疑短路致絕緣膠起火　港鐵稱罕見　已更換組件

港鐵藍田站連續兩日出現故障，繼昨日（13日）傍晚路軌旁的絕緣膠起火後，今早（14日）藍田站月台設備又冒煙。港鐵今日在記者會上，亦交代昨日藍田站路軌發生的事件，並指疑因短路，令路軌旁道岔（波口）設備一件絕緣膠起火，而絕緣膠於今年3月更換，並於9月已進行設備檢測，其失效屬罕見，港鐵將會與專家及供應商了解原因，並調查兩件事是否有關。



港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲（左）及港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄（右）開記者會交代事件。（馬耀文攝）

港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲表示，港鐵就昨日及今日觀塘服務受阻，對乘客帶來不便致歉，港鐵非常關注事件，一定會嚴肅跟進事件。

昨晩藍田站路軌疑因短路 令路軌旁道岔（波口）絕緣膠起火

關於昨日傍晩藍田站路軌發生的事故，港鐵指疑因短路令路軌旁道岔（波口）設備一件絕緣膠起火，港鐵及消防處理，至昨晚6時半左右回復正常。

港鐵公司副總監-車務工程維修李劍雄指絕緣膠起火屬罕見。（馬耀文攝）

藍田站有電線過熱 絕緣膠失效屬罕見 將一併調查

港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄進一步解釋兩宗事故詳情，他指昨日事故是短路引致波口的組件絕緣膠起火，昨晚已將受損的絕緣膠及相關組件更換，並於非行車時間就同類型的裝置作全面檢測。

李劍雄承認，絕緣膠失效屬罕見，同類裝置有30多個。而絕緣膠於今年3月更換，並於9月已進行設備檢測。

港鐵表示，會將昨日及今日發生的事故一併展開深入調查，多方面找出因素，例如為何會過熱，檢視設備、操作、環境及電力狀況等因素，兩件事之間有否相連關係。港鐵會邀請獨立專家參與調查，找出原因作改善，並向政府相關部門滙報及交報告。

李又指，今日會加派人手密切監察電力系統及各項設施，亦會加派工程人員駐守藍田站，以確保服務順暢。

港鐵藍田站現場情況

藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

港鐵一度安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站，中途藍田站乘客可上下車，呼籲乘客為行程預留充裕時間。

事故期間列車不停藍田站。（香港01圖片）

消防車在藍田站外。（香港01圖片）

事隔不足15小時，港鐵藍田站再發生事故。昨日（13日）傍晚6時許藍田站附近路軌旁有設備起火，觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站曾經關閉。港鐵公布事件緣於道岔（俗稱「波口」，路軌轉接器）設備一件絕緣膠因短路起火。