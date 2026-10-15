東涌工傷︱家屬質疑死者連工作平台墮下　當局從未提及　要求交代

東涌匯東街地盤上周三（7日）發生奪命工業意外，34歲姓錢男工人拆天秤期間，由13樓跌落2樓平台，送院搶救不治。死者家屬聯同工業傷亡權益會發文提到，家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，認為事故有機會牽涉清拆工序問題，而非房屋署回覆傳媒查詢所指，懷疑死者安全帶未有在另一端繫在穩固點。他們又指當局事發當日以及往後從未披露工作平台問題，因此家屬要求承建商、房屋署及勞工處澄清及交代事發初步經過，還原真相。



死者家屬曾於上周五（9日）辦理認領遺體手續時向《香港01》透露，指據現場工友告知，死者當時疑連同工作平台一同墮下，惟相關部門未有提及此事。《香港01》隨即向勞工處及房屋署查詢，並於本周二（13日）收到回覆。兩個部門在回覆中均沒有回答死者是否連同工作平台一同墮下，僅稱有關調查工作仍在進行中，未能提供進一步資料。就此，《香港01》今日再次向勞工處及房屋署查詢。



家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，相關情況在事發當日以及往後從未披露。圖疑為涉事工作平台，可見該工作平台支架變形。

家屬與工業傷亡權益會認為，若死者連人帶工作台墮下，事故有機會牽涉清拆工序問題，而非單純的安全帶問題。圖中綠色圈是懷疑死者從高處墮下的位置。

死者疑連同工作平台一同墮下 家屬質疑當局未曾披露相關資訊

家屬聯同工業傷亡權益會今日在發文指，家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，相關情況在事發當日以及往後從未披露。翻查資料，房屋署當日回覆傳媒查詢稱，工人當時正清拆用來移除鞏固天秤臨時支架的工作平台，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶另一端沒繫在穩固點，未有提及工作平台情況。

家屬與工業傷亡權益會認為，若死者連人帶工作台墮下，事故有機會牽涉清拆工序問題，而非單純的安全帶問題，質疑拆除工作台前有否確保該工作台被足夠地支撐和固定。

工業傷亡權益歉此感到不解及難以接受，要求承建商、房屋署及勞工處澄清及交代事發初步經過，還原真相，給逝去的工友及家人一個交代。同時也促請相關單位公開是次事故基本資訊，以警惕業界，讓其他地盤也審視其工作安排是否適當和安全，避免同類意外。

事發時死者正在拆天秤，當局正調查其墮下原因。 （資料圖片/林振華攝）

勞工處及房屋署本周二回覆未提及意外經過細節

《香港01》早前接獲家屬反映後，向勞工處及房屋署查詢，雙方分別於本周二（13日）回覆：

勞工處表示：「有關2026年10月7日在東涌一個建築地盤內發生的致命工作意外，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善建議。若調查發現有違例事項，定會依法處理。由於有關調查工作仍在進行，本處不宜提供相關資料。」

房屋署則指：「有關2026年10月7日在香港房屋委員會於東涌第103區公營房屋發展項目的建築地盤內發生的致命工作意外，房屋署正積極跟進，亦已責成承建商全面配合勞工處調查。若發現違規事項，本署會根據調查結果向承建商採取適當行動。 由於勞工處正進行調查，本署目前未能提供進一步資料。」

《香港01》今日再次向勞工處及房屋署查詢。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡。（林振華攝）

東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡，多名警員在地盤內調查。（林振華攝）

案發於10月7日下午1時許，事主在拆卸天秤期間從高處墮下，送院搶救不治。房屋署較早前回覆《香港01》查詢指，有關地盤為東涌第103區公營房屋發展項目，初步調查顯示，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶的另一端沒有連繫在穩固點。署方已立即指示承建商暫停相關地盤工程，及提交詳細的調查報告。

勞工處表示，事發後已即時派員到場調查，並已有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內的樓宇外牆進行搭建、更改、拆卸及使用該類工作平台。