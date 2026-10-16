海關單日破兩宗機場販毒　檢$183萬大麻花及私煙　拘兩內地旅客

香港海關今日（16日）在香港國際機場偵破兩宗入境旅客的販毒案件，共檢獲約8.8公斤懷疑大麻花和220支未完稅香煙，估計市值共約183萬元。行動中，人員拘捕兩名內地男女，他們被控販運危險藥物罪及管有應課稅品等罪，案件將於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。



海關共檢獲約8.8公斤懷疑大麻花和220支未完稅香煙。（海關提供）

首宗案件中，海關人員今日在香港國際機場進行反毒品行動，其間截查一名43歲的內地女旅客，在其手提行李內發現重約3.3公斤的懷疑大麻花、及220支未完稅香煙，遂把她拘捕。

第二宗案件中，一名41歲內地男旅客昨日（15日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員進行清關時，在其手提行李內發現約5.5公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。

首宗案件的被捕女子已被控一項販運危險藥物罪及一項管有應課稅品罪，第二宗案件的被捕男子則已被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件將於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件中，一名41歲內地男旅客昨日（15日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員進行清關時，在其手提行李內發現約5.5公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。