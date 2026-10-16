東涌工傷︱家屬質疑肇因促澄清　當局：死者與工作平台皆高處墮下

東涌匯東街地盤上周三（7日）發生奪命工業意外，34歲姓錢男工人拆天秤期間，由13樓跌落2樓平台，送院搶救不治。死者家屬聯同工業傷亡權益會發文提到，家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，認為事故有機會牽涉清拆工序問題，而非房屋署較早時回覆傳媒查詢所指，懷疑死者安全帶未有在另一端繫在穩固點。他們又指，當局事發當日及往後從未披露工作平台問題，因此家屬要求承建商、房屋署及勞工處澄清及交代事發初步經過，還原真相。



死者家屬曾於上周五（9日）辦理認領遺體手續時向《香港01》透露，指據現場工友告知，死者當時疑連同工作平台一同墮下，惟相關部門未有提及此事。《香港01》隨即向勞工處及房屋署查詢，並於本周二（13日）收到回覆。兩個部門在回覆中均沒有回答死者是否連同工作平台一同墮下，僅稱有關調查工作仍在進行中，未能提供進一步資料。



《香港01》再次向勞工處及房屋署追問，直至今日（16日），兩個部門終就上述事件的初步調查再次回覆，同指死者與拆卸中的外牆工作平台「皆從高處墮下」。



家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，相關情況在事發當日以及往後從未披露。圖疑為涉事工作平台，可見該工作平台支架變形。

房屋署於今日最新回覆指，根據意外現場情況顯示，死者與拆卸中的外牆工作平台皆從高處墮下。署方稱，由於勞工處正全面調查，目前未能提供進一步資料；若發現違規事項或觸犯相關法例，該署必定會根據調查結果，向承建商嚴肅跟進，和配合相關部門提出起訴。此外，房屋署已經全面排查其他房委會地盤類似工作平台的安全狀况及拆卸工序，沒有發現不合規格的地方或其他安全隱患。房屋署對意外深感難過，會對死者家屬提供適切協助。

另外，勞工處今日最新回覆亦指出，正全面調查該宗致命意外，初步發現，意外後死者與拆卸中的外牆工作平台皆從高處墮下。由於調查仍在進行，勞工處現階段不會再作進一步評論。

家屬與工業傷亡權益會認為，若死者連人帶工作台墮下，事故有機會牽涉清拆工序問題，而非單純的安全帶問題。圖中綠色圈是懷疑死者從高處墮下的位置。

死者疑連同工作平台一同墮下 家屬質疑當局未曾披露相關資訊

家屬聯同工業傷亡權益會早前發文指，家屬近日接獲消息，指死者當時連同工作平台一同墮下，相關情況在事發當日以及往後從未披露。翻查資料，房屋署當日回覆傳媒查詢稱，工人當時正清拆用來移除鞏固天秤臨時支架的工作平台，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶另一端沒繫在穩固點，未有提及工作平台情況。

家屬與工業傷亡權益會認為，若死者連人帶工作台墮下，事故有機會牽涉清拆工序問題，而非單純的安全帶問題，質疑拆除工作台前有否確保該工作台被足夠地支撐和固定。

工業傷亡權益會對此感到不解及難以接受，要求承建商、房屋署及勞工處澄清及交代事發初步經過，還原真相，給逝去的工友及家人一個交代。同時也促請相關單位公開是次事故基本資訊，以警惕業界，讓其他地盤也審視其工作安排是否適當和安全，避免同類意外。

事發時死者正在拆天秤，當局正調查其墮下原因。 （資料圖片/林振華攝）

勞工處及房屋署10月13日回覆未提及意外經過細節

《香港01》早前接獲家屬反映後，向勞工處及房屋署查詢，兩個部門分別於本周二（13日）回覆：

勞工處表示：「有關2026年10月7日在東涌一個建築地盤內發生的致命工作意外，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善建議。若調查發現有違例事項，定會依法處理。由於有關調查工作仍在進行，本處不宜提供相關資料。」

房屋署則指：「有關2026年10月7日在香港房屋委員會於東涌第103區公營房屋發展項目的建築地盤內發生的致命工作意外，房屋署正積極跟進，亦已責成承建商全面配合勞工處調查。若發現違規事項，本署會根據調查結果向承建商採取適當行動。 由於勞工處正進行調查，本署目前未能提供進一步資料。」

10月7日，東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡。（林振華攝）

案發於10月7日下午1時許，事主在拆卸天秤期間從高處墮下，送院搶救不治。房屋署較早前回覆《香港01》查詢指，有關地盤為東涌第103區公營房屋發展項目，初步調查顯示，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶的另一端沒有連繫在穩固點。署方已立即指示承建商暫停相關地盤工程，及提交詳細的調查報告。

勞工處當日表示，事發後已即時派員到場調查，並已有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內的樓宇外牆進行搭建、更改、拆卸及使用該類工作平台。

10月7日，東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡，多名警員在地盤內調查。（林振華攝）