尖沙咀MMA｜消息:新義安符B落網　5年前追數被圍駕車撞警署閘求救

尖沙咀加連威老道昨日（16日）發生街頭「MMA」打鬥案，多名男子激烈互毆，更有人手持武器「參戰」，另有兩女在旁試圖調停。據了解，事件疑涉黑幫同門內訌，油尖警區反黑組接手調查後，拘捕兩名分別32歲姓符及36歲姓李男子，兩人均有黑幫「新義安」背景。



消息稱，被捕姓符男子綽號「符B」，為尖沙咀新義安小頭目。翻查資料，「符B」於2021年亦捲入黑幫廝殺案，當年他向一名販毒生意的幫手追討6萬元賭債並圍毆對方；與該名幫手相識的另一黑幫14K小頭目「阿偉」介入，卻同遭毆打，「阿偉」暗中「吹雞」召手下救駕報復。雙方在街頭駕車追逐，「符B」為逃命竟直撞警署鐵閘向警方求救，尾隨的「阿偉」手下亦強行經閘罅闖入。警方最終拘捕12人。



當年案件惹警隊高層震怒，警方一連4日在油尖旺區進行「犁庭掃穴」行動，搜查多間娛樂場所，時任警務處處長蕭澤頤更親自現身督師。



2026年10月16日，尖沙咀加連威老道發生街頭打鬥案，其中一名被捕的黑幫男子「符B」（黑衣者），據知亦涉及2021年9月有人駕車撞向葵涌警署車閘的案件。（網上影片截圖）

案發於2021年9月9日，其中一名涉案關鍵人物是當年27歲的尖沙咀新義安「符B」，他追隨尖沙咀新義安揸Fit人「細B」手下「阿七」；另一人則是14K元老「豆腐榮」門生「大文」的手下——當年36歲的姓陳男子「阿偉」。

據知阿偉早年與一名任職廚師的男子協助符B販毒，該名男子其後向符B借下6萬元賭債，遲遲未還款更「玩失蹤」。符B大為不滿，得悉阿偉仍有與對方聯絡，遂於2021年9月9日凌晨聯同手下將阿偉帶上車，威逼他致電相約該男子食宵夜。男子應約後亦被挾持上車帶到沙田，並遭新義安4人圍毆。阿偉阻止不果，更同被暴打，遂暗中通知手下到場「救駕」。

毆打過後，符B手下將被指欠債的男子帶到深水埗後押下車帶走，阿偉則仍留在車上。但此時阿偉的手下已根據阿偉提供的定位資料，分駕多車趕至。符B見勢色不對，駕車瘋狂飛馳逃往荃灣方向，其間雙方車輛多次「衝紅燈」或逆線行車，14K的其中一輛車更與其他車相撞，幸無釀傷亡。

2021年9月9日，兩批黑幫人馬駕車追逐，最終尖沙咀新義安符B駕車直撞葵涌警署車閘。（資料圖片）

其後符B疑走投無路，竟駕車直撞葵涌警署停車場車閘，圖向警方求救。由於當時阿偉仍在其車上，追至的14K人馬下車後，亦穿過車閘欄杆罅隙與阿偉會合。警方發現有私家車衝擊警署，嚴陣以待，截獲並拘捕符B、阿偉等5人；經調查後累計拘捕12人，包括有份毆打欠債男子的新義安人馬、涉案車輛司機及車主等。部分人其後遭落案起訴。

衝撞警署車閘一事令警隊高層大為震怒，遂於2021年9月9至12日，一連4晚進行「犁庭掃穴」行動，巡查紅磡、油尖旺區多間娛樂場所，「一哥」蕭澤頤更現身尖沙咀一帶督師。行動中警方共拘捕298人，據知當中亦包括14K和新義安人馬。

▼2021年9月警「犁庭掃穴」拘298人 時任一哥蕭澤頤督師▼



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至於今次的尖沙咀打鬥案發生於10月16日傍晚6時許，途人目擊多名男女在尖沙咀加連威老道34至36號外打鬥，原因不明，於是報警。警方到場調查後，涉案者已離開，人員其後於上址發現一個紅白藍袋，內藏有一把開山刀及一條藤條。案件由油尖警區反黑組第一隊跟進，消息指探員經調查後，以打鬥罪拘捕兩名男子，他們分別32歲姓符及36歲姓李，同有黑幫「新義安」背景。警方仍在追緝其餘涉案者。

▼2026年10月16日尖沙咀街頭打鬥▼

