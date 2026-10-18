尖沙咀保時捷衝紅燈　途人停步讓路　網民：以為係Roadster飛過去

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（17日）流傳一段「車cam」影片，顯示事發上周四（15日）下午近3時，一輛保時捷私家車沿尖沙咀梳士巴利道往天星碼頭方向行駛，途經香港太空館對開時，明明燈號是紅色，但保時捷仍然照衝紅燈，當時多名途人正在沿行人過路處按照燈號過馬路，見狀立即停步讓車，保時捷直衝過去，幸沒有撞到途人，但前方車輛因應交通狀況停下，保時捷被迫停車。



一輛保時捷私家車沿尖沙咀梳士巴利道往天星碼頭方向行駛，途經香港太空館對開時，明明燈號是紅色。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

Cam主形容「差啲撞到人」，許多網民留言「揸波子，有face嘛」、「佢以為自己架係Roadster可以飛過去」、「一定衰危駕，片主幫幫手送佢一程」、「衝紅燈喎，舉報咗未？」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第18條，除法例訂明的例外情況外，司機必須遵守交通燈發出的指示，不得違反紅燈、黃燈或間歇紅燈訊號。

保時捷仍然照衝紅燈。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

政府於2026年1月1日起調高多項交通違例事項定額罰款，其中沒有遵從交通燈指示的定額罰款，由600元調高至900元，駕駛者亦會被記5分違例駕駛分數。

此外，根據同一規例第61(1)條，司機無合理辯解而違反第18條，即屬犯罪。如案件循法庭程序處理，首次被定罪最高可罰款5,000元及監禁3個月；第二次或其後再次被定罪，最高可罰款10,000元及監禁6個月。