有片｜大角咀櫻桃街公園變老鼠樂園　食環署：主動跟進鼠患問題

近日網上流傳一條短片，可見約有10隻老鼠，在大角咀櫻桃街公園內四處走動，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。翻查2024年區議會資料，大角咀櫻桃街公園屬油尖旺區其中一個鼠患黑點。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。



網上片段顯示，有十多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。

食環署今晚（19日）在Facebook專頁發文指，留意到櫻桃街公園及附近一帶的鼠患和環境衞生問題，又指「維護社區環境衞生有賴各方共同努力，各場地管理部門亦須主動履行管理責任。」

帖文指，櫻桃街公園由相關場地管理部門主責管理。園內清潔、防鼠滅鼠及日常管理工作，均由該部門負責安排及持續跟進。因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，並於今早（10月19日）實地巡查，提供專業意見及適切支援。

為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。

翻查資料，櫻桃街公園由康樂及文化事務署（康文署）主責管理。