又一城24/7 FITNESS天降巨鼠！老鼠倒地抽搐網民憐憫　附公司回應

天降巨鼠！有男生在社交平台貼片，指在大型連鎖健身中心24/7 FITNESS又一城分店發現有老鼠從天而降，幸好清潔工人極速清理掉，但仍引來網民關注店內衛生狀況，調侃「唔怪得我練極都冇老鼠仔，原來走咗嚟呢度」、「24/7啲客都幾多元化」。有留言估計老鼠是吃了老鼠藥後病發，「最恐怖唔係即時死，由食藥到死，痛苦最少3-5日」。



有男生在24/7 FITNESS又一城分店健身後，發現有老鼠從天而降。（「threads＠j7882060」影片截圖）

24/7 FITNESS回覆《香港01》表示，在周一（9月28日）晚上發現有鼠隻從高處位置跌落地面後，夜間清潔團隊已在1分鐘內將鼠隻移走，並完成涉事位置的清潔及消毒，分店職員亦立即通知又一城物業管理處，要求跟進相關情況。24/7 FITNESS強調，在店舖範圍一直按照既定安排，每月進行一次滅蟲工作；而又一城公共空間，包括走廊，則按每月一次的安排進行相關滅蟲工作。



24/7 FITNESS又表示，又一城物業管理處事發翌日提供資料，了解鼠隻可能經由管道或通道進入，其工程部將於今天（30日）中午到場，並按檢查結果採取相應的封堵措施，亦會安排專業滅蟲公司進行相關檢查及防治工作。24/7 FITNESS指作為租戶，會繼續密切監察處理進度，促請相關方面採取適切措施，避免同類情況再次發生。



又一城24/7 FITNESS現鼠蹤！ 老鼠從天而降倒地

該男生在threads帳號「j7882060」發帖並上傳影片，透露在24/7 FITNESS位於九龍塘又一城分店剛完成健身，發現有老鼠從天而降，形容「老鼠仔都跌埋落地」，而在事發1分鐘內，有清潔工人已用膠袋撿走老鼠，讚揚對方做事迅速，認為「姐姐應該加人工」。

樓主表示當時剛完成健身，發現1隻老鼠從天而降。（「threads＠j7882060」影片截圖）

老鼠倒臥地上不斷抽搐

從樓主拍攝的片段可見，當時1隻體型肥大的老鼠倒臥地上，牠身體不由自主地抽搐，未知是因為高空掉落地面所致，還是因為誤吃老鼠藥終於病發。

體型肥大的老鼠倒臥地上，身體不由自主地抽搐。（「threads＠j7882060」提供圖片）

體型肥大的老鼠倒臥地上，身體不由自主地抽搐。（「threads＠j7882060」影片截圖）

網民嘲：24/7啲客都幾多元化

片段惹來不少網民紛紛戲稱，「真 • Gym rat（健身狂人）」、「操完腳啊，尊重啦」、「大廚收工之後去操嘢」、「唔怪得我練極都冇老鼠仔，原來走咗嚟呢度」、「Gym X唔係最鍾意老鼠仔咩？」、「老鼠都Join 247」、「鼠鼠都那麼努力在做gym，我還有什麼理由不努力存活下去」。

再唔努力啲，遲啲老鼠仔都大隻過我 網民意見

老鼠疑似誤服老鼠藥

惟有留言覺得仔細看老鼠其實挺可愛，「我本身勁驚老鼠，但係你又影到咁鬼得意做乜」、「其實個樣真係幾cute，只不過佢有病毒啫」，又估計該老鼠應吃了老鼠藥：

「好可憐呀，我見過有啲狗食咗老鼠藥最後都係咁樣，真係死得好痛苦」



「最恐怖唔係即時死，由食藥到死，痛苦最少3-5日」



相關報道：老鼠去健身？24/7 FITNESS驚見老鼠器材「擒上擒落」 公司咁回應

早前《香港01》曾報道，有女生同樣在24/7 FITNESS發現鼠蹤，顯示有老鼠在器材架上「擒上擒落」非常活躍，她形容「米老鼠做gym」。有網民笑稱「Real gym rat（健身狂人）」，「老鼠仲勤力過我」、「米奇都在做gym，你也沒理由放棄」，亦有人認出涉事健身中心位於元朗，質疑店舖衛生情況惡劣，「幾X污糟先會有（老鼠），又唔係食肆街市」。



（已獲threads@j7882060授權）