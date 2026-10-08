鼠疫俄羅斯│鼠疫3種肺鼠疫最嚴重/死亡率/預防方法　18區鼠患地區

【鼠疫 / 肺鼠疫 / 俄羅斯】俄羅斯發生實驗室人員疑似感染肺鼠疫身亡事件，引發全球關注，俄羅斯官方早前澄清樣本未檢出特殊病原體，世衞（WHO）較早前亦評估公眾風險為低。世衞周三（7日）表示已要求俄方提供進一步資訊，以查明重症肺炎病因。

按照現有資訊，肺鼠疫屬鼠疫的一種，可感染鼠類等動物以及人類；若沒有接受治療，人類感染肺鼠疫可以致命。下文整理鼠疫種類、傳播途徑、潛伏期、以及預防方法，原來除了防治鼠患，避免跳蚤等昆蟲叮咬對預防感染鼠疫也十分重要！本文亦會以圖表展示本港18區鼠患程度，以供讀者了解最新情況。



據衞生署衞生防護中心鼠疫資訊專頁，鼠疫是一種由鼠疫耶爾森桿菌所引致的傳染病，可感染齧齒動物、部份其他動物和人類。

鼠疫感染分3種：

腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫

人類感染鼠疫病死率：

人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%－60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來致命。

傳播途徑：

鼠疫是由受感染動物（主要是齧齒動物）身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。當中：

腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。

而肺鼠疫傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。

潛伏期

腺鼠疫的潛伏期一般為1－7天；而肺鼠疫的潛伏期一般為1－4天。

病徵

腺鼠疫患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。此脹大的淋巴結稱為「淋巴結炎」。這是最常見的鼠疫類型。

當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。

肺鼠疫病徵包括：發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。肺鼠疫是鼠疫中最嚴重類型，具極高度的傳染性。

治理方法

患者須被隔離和服用適當的抗生素。

預防方法

1. 家居環境方面，應杜絕齧齒動物的食物來源和堵塞鼠類匿藏之處。

妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，以免成為齧齒動物的食物。所有垃圾及廚餘應存放在有蓋垃圾箱內，並須每天清理至少一次。



保持地方清潔，特別是垃圾房和後樓梯，避免堆積雜物。



定期檢查花圃及通道，有否齧齒動物出沒的跡象。（如欲獲得更多有關鼠患的預防及控制的資訊，請致電 3188 2064與食物環境衞生署防治蟲鼠事務諮詢組聯絡）



2. 穿著長袖衣物和長褲，並在外露的皮膚及衣服上塗搽含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑，防止被跳蚤叮咬。

孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。在一般的情況下，孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%。關於使用昆蟲驅避劑的詳情和須注意的要點，請參閱「使用昆蟲驅避劑的注意事項」。此外，亦可在衣服上使用氯菊酯（一種殺蟲劑），但切勿將氯菊酯塗在皮膚上。



3. 如要到訪鼠疫的流行地方，應遠離老鼠出沒的地方和切勿接觸活的或死去的齧齒動物。

採取適當的保護措施防止被跳蚤叮咬亦同樣重要（衞生署旅遊健康服務網頁）。

屯門蝴蝶邨曾有大群老鼠在空地亂竄。（屯碼牛牛Facebook影片截圖）

2026年上半年全港18區「無鼠百分比」

近年本港加強防治鼠患。食環署現時利用熱能探測攝錄機記錄各區老鼠蹤迹，計算得出「無鼠百分比」，數值愈低代表鼠蹤愈多。2025年下半年全港整體「無鼠百分比」96.1%，至2026年上半年稍升0.3個百分點至96.4%。今年上半年「無鼠百分比」較低（即鼠蹤較多）地區包括有九龍城區、灣仔區、荃灣區及葵青區。

2025年成功清除67個鼠患黑點 僅餘26個

近年本港鼠患情況大有改善，環境及生態局提交立法會財委會的資料顯示，2025年全港原有97個主要鼠患黑點，至年底成功清除67個，達成將黑點數目減少六成的年度目標，僅剩26個未清除。

截至2025年底未清除的主要鼠患黑點中，灣仔區內有5個最多，其次是九龍城區（4個）及黃大仙區（3個）。

另有6區暫時成功將鼠患主要黑點清零，分別是東區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、離島區。

截至2025年底全港鼠患黑點數目減至26個。（資料圖片）

數據顯示，2025年食環署在全港收集28,099隻死鼠以及捕獲129,083隻活鼠，即合計處理157,182隻老鼠。各區比較，油尖旺去年處理24,626隻老鼠，全港最多，其次是深水埗及九龍城區，去年分別清理18,103隻及13,229隻老鼠。而西貢、南區等則是全港鼠隻清理數量較少的地區。