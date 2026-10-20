新清水灣道近彩雲邨　校巴落斜撼九巴　據報8人傷包括兩學童

牛池灣發生交通意外。今日（20日）下午近4時，據報一輛校巴，沿新清水灣道落斜，往黃大仙方向行駛；途至彩雲邨對開的白虹樓巴士分站時，懷疑收掣不及撞向停泊上址的一輛290A線雙層巴士尾部。



意外後，校巴左邊車頭嚴重損毀，據報有人被困。消防接報後，最少派出5輛救護車到場協助。車禍共釀成8傷，兩車各有4名傷者。校巴上有1名女乘客及2名女學童（10至67歲）輕傷，該車姓梁男司機（53歲）則報稱頭暈；而九巴上有3名女乘客及1名女童（13至58歲）輕傷。所有傷者均由救護車送往觀塘聯合醫院治理，送院時清醒。



校巴撼爆大擋風玻璃大銀幕。（林振華攝）

九巴回覆指，下午近4時，九巴一輛路線290A巴士，駛至新清水灣道白虹樓時，被一輛載有學生的校巴從後撞及巴士車尾。巴士上4名乘客受傷。九巴已派員慰問傷者，會配合調查。

據了解，校巴上當時正接載聖公會九龍灣基樂小學的學生放學。《香港01》致電聖公會九龍灣基樂小學了解事件，該校副校長表示，知悉事件後，已即時安排老師到現場跟進，據她了解，受傷的兩名學童並無表面傷，在醫護人員的建議下，獲送院作進一步檢查。而車上其餘學童，經檢查確認無恙後，已由另一輛校巴接送，全部安全抵家。校方正向校巴公司了解意外肇因及其他詳情。

現場所見，校巴車頭擋風玻璃碎裂，車框變形，雜物玻璃碎散落一地，有學童在救護車接受治理，有傷者須戴上頸箍。

校巴撞至車框變形，雜物散落地上。（林振華攝）

據報，校巴及九巴上，至少7人受傷。（林振華攝）

受事件影響，運輸署指，新清水灣道(往龍翔道方向)近彩興里的部份行車線現已封閉，現場交通相當擠塞。