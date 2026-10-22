網傳灣仔野豬游夜水　豬仔式泳姿流暢　目擊者笑言：海豬｜有片

Threads昨日（21日）流傳兩段影片，帖主表示，現場為灣仔海濱對開海面，片中可見，有兩名女子晚上直擊一隻野豬在海中游夜水，「豬仔式」泳姿流暢，往岸邊方向游去，其中有人形容「海豬」，亦有人疑惑野豬為何落海游水，帖主沒有交代事發日期和時間。



一隻野豬在海中游夜水暢泳，「豬仔式」泳姿流暢。（Threads@unknowndelete_aki影片截圖）

過往都有野豬在市區游水，2023年7月，一隻小野豬於上環海中游泳，市民見狀報警求助。消防員下水，用繩捕獲野豬，將牠帶上岸，交由漁護署職員。漁護署當時回覆查詢指，該野豬為一頭雌性野豬，身長約一米、重約20公斤，署方考慮到該野豬在市區出沒可能對公眾構成危險，遂將其人道處理。

▼2023年7月小野豬於上環海中游泳▼



小野豬上岸後躺在地上休息。（資料圖片）

香港擁有豐富的自然生態，約四成土地被劃為郊野公園及特別地區，山林為野豬等野生動物提供棲息環境。根據漁農自然護理署統計，全港野豬數目由2019年約2,500頭，下降至2024年約900頭。

野豬不僅具備優秀的山林攀爬能力，在生理構造與浮力特性上亦屬天生游泳健將，過去常藉橫渡海峽在島嶼與陸地之間擴展領域或尋找食源。早於2004年，已有水警目睹野豬游過約1.5至3公里海面，抵達西貢滘西洲一帶，反映野豬具備相當不俗的游泳能力。因此，野豬出現在海面並非完全罕見的自然現象。