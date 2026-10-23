旺角妻子等候丈夫30分鐘　激動衝出馬路　雙方糾纏阻交通｜有片

Threads昨日（22日）流傳兩段影片，顯示3名男女身處旺角洗衣街和亞皆老街交界馬路，站近一輛小巴車門，背心女不停大叫「救命呀」、「我求下你」、「你咁對我」，背心女甚至哭叫「我唔制」，繼而倒下坐地；黑衣男子同樣失平衡，一起坐在馬路，背心女仍然哭訴「我求下你」。他們之後站立糾纏，黑衣男爆粗「X你老X」、「你行過嚟，我同你傾偈」、「你老X臭X」，繼而懷疑一度揮拳打向對方，背心女再次倒地躺平，悲呼「我乜都冇」、「我求下你」、「好痛」，甚至懷疑試圖搶去黑衣男的白色手機，黑衣男奪回手機後，怒罵「搶嘢」、「你老X臭X，電話都搶」，背心女坐在馬路，高呼「報警拉你」、「你咁對我」。



黑衣男和背心女糾纏期間，另一名非華裔男子站在附近，不排除路經上址想提供協助，駛經現場的車輛響咹示意，提醒他們切勿阻塞交通。



3名男女身處旺角洗衣街和亞皆老街交界馬路，站近一輛小巴車門。（Threads@_c.hun.__影片截圖）

影片引來許多網民討論，「情侶嗌交」、「100歲唔死，日日都有新聞」，亦有小巴乘客拍片，從另一角度記錄事件，其間有人報警。

警方表示，昨晚9時29分接獲相關報案，一名42歲蔡姓女子躺在旺角洗衣街和亞皆老街交界馬路，懷疑被小巴撞到，警員和救護員接報到場，經調查後相信蔡女相約38歲張姓丈夫在上址見面，張男懷疑去錯地方，蔡女等了約30分鐘，情緒激動衝出馬路倒地，案件列作「糾紛」，事件中無人受傷。

有小巴乘客拍片，從另一角度記錄事件，其間有人報警。（suki_liu647影片截圖）

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4(28)條，任何人無合法權限或解釋，作出任何可能直接造成或導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙的行為，即屬違法，最高可處第1級罰款，即2,000元，以及監禁3個月。

雙方糾纏。（suki_liu647影片截圖）

另外，根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第39(b)條，行人不得在過路處停留超過橫過該處所需時間。任何人無合理辯解違反該條文，根據第61(2)條可處第1級罰款，即2,000元。