旺角可疑醉男遇截查情緒激動　遭眾警制服　警員無發現放行｜有片

Threads昨晚（22日）流傳兩段影片，顯示現場是旺角登打士街一個的士站、廣華醫院重建工程地盤對開，數名軍裝警員和便衣警員合力制服一名黑衣男子。其間黑衣男尖叫，而且懷疑反抗，其中一名便衣警抓住可疑男頭部靠近圍板，大喝「唔好扮嘢」，該名可疑男子疑因體力不支倒在地上，眾警表示「唔好郁」。



另一段影片顯示，多名警員正在搜查停泊在上址的一輛私家車，並打開車尾箱仔細翻查，懷疑車輛與被截查男子有關。



數名軍裝警員和便衣警員合力制服一名黑衣男子，其間有人尖叫。（Threads@popper_billy影片截圖）

帖文引來許多網民討論，「應該係毒品快餐車嗰啲」、「販毒？」。

警方表示，昨晚約10時，警員巡經上址時，見到一名34歲梁姓男子形跡可疑，於是上前截查，梁男身上有酒氣，一度情緒激動，警員發現沒有違禁物品，於是放行。

黑衣男懷疑反抗，其中一名便衣警抓住可疑男頭部靠近圍板。（Threads@popper_billy影片截圖）

根據香港法例第232章《警隊條例》第54條，警方如在公眾地方發現有人行動可疑，或合理懷疑有人已經、即將或意圖犯罪，可依法截停有關人士，要求出示身份證明文件，並在合理時間內扣留及進行相關搜查。

同一條例第55條則訂明，如警方有理由懷疑車輛、船隻等藏有被盜或非法取得的財物，或合理懷疑有人管有或運送相關財物，可依法截停、搜查及扣留有關車輛、物件或人士。

黑衣男懷疑反抗，其中一名便衣警抓住可疑男頭部靠近圍板。（Threads@popper_billy影片截圖）

該名可疑男子疑因體力不支倒在地上，眾警表示「唔好郁」。（Threads@popper_billy影片截圖）