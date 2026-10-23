11歲女童拍片求救｜專家：青少年難控制情緒　籲家長冷靜勿被牽動

昨日（22日）網上流傳一段帖文，附有兩段影片及數張截圖，其中一條片段拍攝角度疑似是偷拍，顯示一名女童被相信是其父親用粗口指罵：「讀屎片啦你！」另一條片則是女童躲在房間中，拍片疑向網民求救，期間卻被一名女士大力拍門，將女童嚇至失色哭泣。涉事女童手腳紅腫，警方經調查後，拘捕涉案女童外婆及一名印傭。



香港心理學會註冊輔導心理學家方婷接受《香港01》訪問表示，11歲的兒童正值踏入青春期，其情緒表達及衝動控制能力往往未如理想。家長在管教子女時，應先了解青少年出現頂嘴或態度不佳時，並非刻意與父母作對，當認知到這一點後，首先要冷靜，避免被子女的情緒牽著走。她又指出傳統的「打罵」或高壓管教方式已不合時宜，不僅無法解決問題，反而會令子女失去動力並破壞親子關係。



其中一條片似是偷拍角度，顯示一名女童被相信是其父親用粗口指罵，直指她「讀屎片啦你!」（網上影片截圖）

青少年「理智煞車掣」未準備好難控脾氣 叛逆背後藏心理訴求

香港心理學會註冊輔導心理學家方婷表示，青春期青少年的「前額葉」，即負責情緒控制的大腦區域尚未完全成熟，通常要到25歲左右才完全發育完善，因此他們有時難以控制脾氣，會出現頂嘴、叛逆等行為，不一定是故意針對父母，而是青少年的「理智煞車掣」尚未準備好。方婷強調，家長在管教時應先需要了解這一點，避免被子女的情緒牽著走，同時亦要保持冷靜。

另外，青少年頂嘴、叛逆等行為背後，往往隱藏著未被滿足的心理訴求：例如自主感，渴望有空間自行決定處理事情的方式，不希望凡事被命令；第二是歸屬感，希望自己的興趣和意見獲得家人支持與理解，渴望被認同；第三是能力感，期望自己的價值與能力被看見。方婷指出，若子女經常被父母拿來與他人比較或否定，會嚴重削弱其能力感，以這次影片為例，該名父親對女童責罵：「一個讀幼稚園嘅細路仔都叻過你呀！」，正正會造成這種負面影響。

女童拍片在網上求救，並稱「屋企人開始癲」。（網上影片截圖）

平日需練習及早察覺情緒 應分開感受與行動

面對衝突當下，家長往往容易瞬間陷入憤怒、無奈甚至無助的狀態。一旦情緒爆發，便可能演變成是次片段中的大聲責罵、摔門等激烈的衝突場面。方婷指出，情緒控制需要平時不斷練習，令大腦習慣在情緒出現時及早察覺。當情緒來襲，首先要學懂關懷自己，接納「情緒來了」這個事實。

在覺察情緒後，可以嘗試了解情緒背後的意義與訊息，例如面對子女頂嘴而感到憤怒時，可以深究自己到底是因為對方不聽話而生氣，還是深層次地覺得子女不尊重自己、傷害了自己的自尊心？透過不斷反問自己「這個情緒反映了我在想甚麼？」，便能慢慢學會將「感受」與「行動」分開處理，有憤怒感受並不代要做出責罵等行為，可以考慮是否還有其他更有效的溝通方法。

傳統打罵管教已過時 負面情緒反令子女失動力

方婷表示，傳統的「打罵」或高壓管教方式已不合時宜，因為在現今社會強調高生產力，是需要創造及分析能力的，負面情緒會嚴重拖慢人的思考與辦事效率。傳統的打罵與責備只會令子女情緒低落，從而失去動力；相反，正向教育能賦予人歸屬感與自主性，在推動對方前進的同時避免情緒內耗。

正向教育非盲目鼓勵 核心在「積極聆聽」

不過她指出，這種正向並非盲目鼓勵，其核心在於「積極聆聽」，就是家長必須放下先入為主的評判，不急於說教或指責，做到真正「為了理解而傾聽」（Listen to understand）。透過感受對方當下表達的內容與情緒，並適當重述其感受，讓對方真正覺得被理解，才是建立良好溝通與有效管教的方式。

方婷提醒，若家長發現自己長期難以控制情緒並感到疲憊，毋須等到問題極度嚴重，應及早尋求合資格的輔導員或心理學家協助，學習情緒管理與親子溝通技巧。

昨日有網民在社交媒體發帖文，附上一個Instagram連結，留言道「個妹妹好似要人幫手 有冇人識佢」，但該連結卻已失效，未能看到當中內容。不過，有網民早已「留底」。在疑似女童第一身視覺偷拍的片段可見，一名男子向著鏡頭方向大罵：「你啱嘅？我錯？係咪我錯呀而家？啊？我錯呀嘛！你知唔知咩叫啱、咩叫錯呀？咩叫啱邊個錯你識唔識呀？」

該男子大喝：「一個讀幼稚園嘅細路仔都叻過你呀！」期間，一名女子手持一把梳走近鏡頭，說了一句話但未能清楚內容。男子繼續重覆：「你覺得自己好啱呀？讀幼稚園嘅細路仔都叻過你。」此時鏡頭指向大廳，拍攝到男子正面。

男子繼續咆哮：「同你……呢啲人又唔教喇，同你個衰老母一樣呀！」此時，他說了一句「X家剷呀真係！」他突然情緒高漲用手拍枱：「我每一次搵嘅錢返嚟都係有血有汗，我唔係跌落嚟、我唔係執返嚟！」、「好聲好氣同你講，發我脾氣？叫你起身返學係唔啱㗎？係錯㗎？X你老X真係，讀屎片啦你！」此時，男子起身離開，畫面未能拍攝到，片段亦結束。

另一條片則是女童自行求救：「大家，我需要你哋幫手，我屋企人開始癲，我今日只不過一返到嚟，補習社……」女童說話未完，突然就聽到其身後傳來幾下大力拍門的「嘭嘭」聲，可聽到一名女士大叫「你...…完未……嘈……瞓覺呀，聽日返工呀！」女童被巨響嚇到面容失色，即時哭起來，片段亦隨之結束。

另有網民張貼一張相信是女童已刪除的IG留言，有人以英文留言問她為何要入醫院，她就答覆因與家人發生衝突（I got into a fight with my fam），故到醫院檢查有無內傷。

網民張貼一張相信是女童已刪的IG留言，有人以英文留言問她為何要入醫院，她就答覆因與家人發生衝突（i got into a fight with my fam），故到醫院檢查有無內傷。

公眾若察覺身邊兒童疑似處於危險環境或懷疑遭受虐待，可隨時聯絡社會福利署熱線服務（2343 2255）或防止虐待兒童會專線（2755 1122）尋求諮詢；如遇緊急暴力威脅，應立即致電999報警。情緒受困擾之青少年亦可善用東華三院芷若園（18281）或香港青年協會「關心一線」（2777 8899）等危機支援服務。