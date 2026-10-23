葵涌大隴街鼠患｜食環今年接3鼠蹤投訴　跨部門視察放鼠餌捕鼠器

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，有網上片段顯示，晚上有多隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，場面非常嚇人。《香港01》記者今晚（23日）到場了解，亦見到多隻老鼠在斜坡亂竄，甚至聽到「吱吱」疑似老鼠叫聲。



食環署回覆《香港01》查詢表示，2026年至今，署方共接獲3宗大隴街休憩花園斜坡出現鼠蹤的投訴，並已轉介負責管理相關斜坡的部門跟進。該署因應場地主管部門康文署的要求，今早亦已派員到場視察鼠患情況，並就發現斜坡有多個鼠洞的鼠患問題向康文署提供技術意見。康文署則稱，已即時採取多項防治蟲鼠行動，包括增加放置捕鼠器同鼠藥餌盒，以及清除鼠患藏匿點、來往通道等。



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（王譯揚攝）

食環署指出，防鼠工作要取得持續成效，關鍵在於場地的日常管理。公園內的環境衞生、鼠患巡查、防治部署，以及清潔和滅鼠承辦商的監督工作，均須場地主管部門康文署負責持續推行；食環署則按需要提供技術意見，同時做好轄下公眾地方的防鼠工作。該署在Facebook指，康文署表示已加強園內清潔及滅鼠工作，並會安排滅鼠專業承辦商採取針對性措施，處理鼠洞、鼠隻藏匿環境及食物來源。

食環發現，斜坡有多個鼠洞的鼠患問題。（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

至於鄰近公園的大隴街垃圾站屬於新型智能密封式垃圾站，食環署指其設計已包含防止老鼠進入垃圾站的措施。署方會加強垃圾站清潔及管理，同時亦會巡查附近公眾地方及食肆衞生，藉此加強對防鼠工作的成效。

因應場地主管部門康文署的要求，食環今早已派員到場視察鼠患情況（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

不過，食環署強調，老鼠不受場地界線限制，可以在公園、街道及附近場所之間活動。必須不同場地管理者持續做好源頭治理、妥善處理垃圾及食物來源、減少鼠隻藏匿環境，並監察防鼠措施的成效，才能更有效地減少鼠患。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，見到斜坡下方坑渠旁放有老鼠籠。（王譯揚攝）

康文署晚上亦在Facebook發帖表示，署方今日聯繫專家部門食環署，及負責保養維護有關斜坡的建築署，視察大隴街休憩花園、附近斜坡和周邊設施，偵查鼠患源頭及就防治工作交換意見，並即時採取多項防治蟲鼠行動，包括增加放置捕鼠器和鼠藥餌盒，以及清除鼠患藏匿點、來往通道等。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，康文署聯同食環署及建築署到場視察，採取多項防治蟲鼠行動，包括增加放置捕鼠器和鼠藥餌盒。（康文＋＋＋fb）

康文署稱，會繼續針對附近一帶老鼠的「食住行」，加強防治工作及檢視相關措施成效；繼續與相關部門保持緊密聯繫，嚴格執行防治蟲鼠工作，保持場地環境清潔衞生。

數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞。（網上影片截圖）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。

食環署事後指出，留意到櫻桃街公園及附近一帶的鼠患和環境衞生問題，又指「維護社區環境衞生有賴各方共同努力，各場地管理部門亦須主動履行管理責任」，因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，本月19日實地巡查，提供專業意見及適切支援。

為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。