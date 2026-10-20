櫻桃街公園鼠患｜食環署：巡查見鼠跡鼠洞　責成承辦商2周內處理

近日網上流傳一條短片，可見約有10隻老鼠，在大角咀櫻桃街公園內四處走動，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。翻查2024年區議會資料，大角咀櫻桃街公園屬油尖旺區其中一個鼠患黑點。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。



食環署一連兩日跟進事件，並在Facbook專頁發文，指今早（20日）在區議員的參與下，再聯同負責該公園的主責部門職員巡查，期間發現鼠跡和部份花槽內有多個鼠洞。署方遂發出「消除蟲鼠通知」，要求負責防治蟲鼠工作的承辦商在兩周內除去可致鼠患的事物，否則將採取相應的跟進行動。



網上片段顯示，有十多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。

食環署表示，署方隨即根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）的相關條文，向主責部門委聘負責防治蟲鼠工作的承辦商發出「消除蟲鼠通知」，規定該承辦商在11月3日或以前，必須採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則食環署會採取相應的跟進行動。

同時，食環署已向該主責部門及該承辦商提供建議，以助其落實有效的防鼠滅鼠措施。食環署會繼續推動主責部門督促其承辦商採取有效防鼠滅鼠措施，包括根據合約條款向服務表現失當或違反合約條款的承辦商，發出「失責通知書」，以加強合約管理。

食環署在文中強調：「防鼠滅鼠，人人有責，並不能在發現老鼠後才開始，更不應待食環署巡查時才處理！各場地管理者必須自行做好日常巡查、合約管理、監察鼠蹤及預防工作，不能依賴食環署代為履行管理職責。」

食環署在社交媒體上發佈圖片，顯示食環署人員跟進鼠患問題。

食環署昨晚（19日）在Facebook專頁發文指，因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，並於當日早上實地巡查。為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。

翻查資料，櫻桃街公園由康樂及文化事務署（康文署）主責管理。