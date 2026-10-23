葵涌大隴街斜坡變老鼠窩　鼠群亂竄　旁邊公園淪高危區｜有片

社交平台昨晚（12日）流傳一段老鼠橫行影片，相信現場是葵涌大隴街近大隴街休憩花園下方斜坡，附近設有一個垃圾收集站，目擊者晚上拍攝數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞，場面非常嚇人，不排除上址成為老鼠窩。影片拍攝到斜坡上方有公園、食肆和住宅大廈，影片不時傳出兒童玩耍聲音。



數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞。（網上影片截圖）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。

網上片段顯示，有10多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。（網上圖片截圖）

食環署事後指出，留意到櫻桃街公園及附近一帶的鼠患和環境衞生問題，又指「維護社區環境衞生有賴各方共同努力，各場地管理部門亦須主動履行管理責任」，因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，本月19日實地巡查，提供專業意見及適切支援。

為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。