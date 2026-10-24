佐敦站土瓜灣站疑現異味煙霧　乘客不適　港鐵：檢查列車和報警

社交平台昨晚（23日）流傳帖文，指港鐵車廂及多個車站驚現不明刺鼻氣味及煙霧，引發乘客恐慌。當中有乘客發文稱，當晚9時許身處佐敦站月台時，突然聞到強烈刺鼻異味，登車未幾車廂內更湧現煙霧，多名乘客隨即出現劇烈咳嗽及呼吸困難，列車抵達油麻地站後，大批乘客爭相「衝出去月台」，亦有人稱屯馬綫土瓜灣站亦出現類似情況，場面一度陷入混亂。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，昨晚9時許，港鐵油麻地站及土瓜灣站分別收到乘客反映，乘坐的荃灣綫及屯馬綫列車有異味，部份人表示輕微不適。港鐵人員隨即上車跟進，未有發現異味，職員並向相關乘客提供協助，他們其後繼續行程。為審慎起見，車務控制中心已安排相關列車返回車廠檢查，港鐵公司已就事件報警。



有網民稱在港鐵佐敦站月台聞到刺鼻異味，其後在列車上更發現有煙霧，列車駛至油麻地站後有職員趕到了解。（Threads@yogafeii截圖）

其中一則帖文指，事發昨晚約9時05分，帖主憶述，當時在佐敦站月台候車，「冇啦啦有陣好好好刺鼻嘅味」，其見到一名男子經過。她稱當下曾擔心是否遭遇類似迷煙等突發襲擊，隨即以濕紙巾掩鼻並飲水自救，之後登車。

未料列車開出約1分鐘後，車廂內隨即湧現不明煙霧，乘客開始咳嗽、甚至有人驚呼「咩事好辛苦」。列車抵達油麻地站後，大批乘客爭相「衝出去月台」逃生，大批港鐵職員亦迅速衝落月台了解及處理。帖主形容當時情景「好似生化危機咁」，「有一種好災難嘅感覺」。

另有網民在該帖文下留言，指乘搭屯馬綫時，在土瓜灣站亦聞到異味，整卡車廂的乘客都在咳嗽，直至列車駛至何文田站時，即有港鐵職員上前詢問情況及提供協助。

另有網民表示，乘客港鐵屯馬綫時，在土瓜灣站亦聞到異味，多人咳嗽，列車駛至何文田站後有職員趕至了解。（Threads@sayaka_starstar截圖）

亦有網民指，昨晚約9時半在太子站觀塘綫月台候車時，電子屏幕顯示的等候時間較平時長、且沒有減少，詢問「地鐵發生咩事，觀塘綫一路都係10分鐘，完全唔郁」。