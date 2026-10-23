海關機場檢$110萬大麻花　兩男旅客先後被捕　案件明日提堂

海關表示，今日（23日）在香港國際機場偵破一宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲約5.4公斤懷疑大麻花，估計市值約110萬元。



一名58歲內地男旅客今日從越南富國島飛抵本港，關員為他清關時，在其手提行李箱內發現該批懷疑大麻花，該名男子隨即被捕。經調查後，海關人員再拘捕一名今日從泰國曼谷飛抵本港的懷疑涉案36歲內地男旅客。兩名被捕男子已被共同控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（24日）在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲約5.4公斤懷疑大麻花，估計市值約110萬元。（海關提供）

關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為首名被捕男子。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。