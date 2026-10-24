LV中環「篋牆」旗艦店對開　兩地牌寶馬違例左轉擬駛走阻路｜有片

LV（Louis Vuitton）位於中環置地廣塲的旗艦店近日外牆大翻新，換上巨型旅行箱造型，加上圓形拱頂設計，「開箱」後一直引來許多人「打卡」。Threads昨日（23日）流傳一段影片，長約1分鐘，片中可見，多人正用手機拍攝「朝聖」期間，相信一輛掛有兩地牌的寶馬私家車沿畢打街行駛，違例左轉入德輔道中，戴帽男司機接載一名女乘客，男司機隨即察覺失誤，惟現場人流車流密集，頓時陷入進退維谷的窘境。



由於當時畢打街和德輔道中交界十字路口、行人過路處交通燈正值綠燈，所以途人如常過馬路，寶馬一度後退，打算返回畢打街後直駛離開，兩名外籍女途人見狀停步，以免被誤撞，然後寶馬繼續後退，打算返回畢打街直駛，但現場交通繁忙，巴士和電車駛近，上址連續傳出響咹聲。寶馬男司機一度舉手示意，等到四周無車，才返回畢打街繼續直駛，其他途人由欣賞LV門店，轉為望向寶馬。



一輛掛有兩地牌的寶馬私家車沿畢打街行駛，違例左轉入德輔道中。（Threads@walterleung影片截圖）

影片引來許多網民討論，「1823啦」、「做好市民，舉報佢」、「危險駕駛」、「可能掛住睇LV」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第59條，駕駛者須遵從交通標誌及道路標記的指示，違例者根據第61(1)條，首次定罪最高可被判罰款5,000元及監禁3個月；第二次或其後定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。

帖主放大鏡頭，清楚可見兩地車牌。（Threads@walterleung影片截圖）

另外，根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰款5,000元及監禁6個月。至於同一條例第37條訂明的危險駕駛罪，若駕駛方式遠遜於合格而謹慎的駕駛者應達到的水平，而且其危險性顯而易見，便可能構成罪行，循公訴程序定罪最高可處罰款2.5萬元及監禁3年。

運輸署《道路使用者守則》亦提醒駕駛者，倒車前須確保車後沒有行人，並應讓路予其他車輛及行人。

寶馬陷入進退維谷的窘境，現場交通繁忙，一輛巴士駛近，上址連續傳出響咹聲。（Threads@walterleung影片截圖）

寶馬男司機等到四周無車，才返回畢打街繼續行駛，其他途人由欣賞LV門店，轉為望向寶馬。（Threads@walterleung影片截圖）