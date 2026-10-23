葵涌大隴街鼠患｜影片直擊群鼠亂竄吱吱叫　街坊倡鋪設石屎塞鼠洞

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡爆發鼠患，夜間群鼠亂竄場面驚人。《香港01》記者今日（23日）晚上再到現場實地觀察，發現斜坡草皮上佈滿最少十多個鼠洞，老鼠活動極為頻密，一分鐘內至少目擊6至7隻老鼠爬出洞穴追逐，更聽到老鼠彈跳間傳出「吱吱」疑似叫聲，場面令人咋舌。



記者目測現場設有3至4個老鼠籠，但籠內均空空如也，未見誘捕到老鼠。有街坊笑言，該斜坡簡直成了「老鼠樂園」，擺放鼠籠和落鼠藥屬「治標不治本」，建議當局考慮在斜坡鋪上石屎，徹底封閉老鼠洞。



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（王譯揚攝）

現場街坊各有看法，有街坊透露，以前斜坡上的樹木較高、草叢較密，老鼠隱蔽性高，平日大家可能未有察覺；但現在草叢變矮，老鼠洞與群鼠才無處遁形。公園旁的垃圾收集站約於年半至兩年前完成翻新，記者現場觀察，垃圾站算是乾淨企理，現場亦無異味。

記者在現場觀察約兩小時，發現老鼠活動範圍主要集中於斜坡草叢、渠道及垃圾回收站一帶，其間見到牠們互相追逐及挖洞，並未離開該特定範圍。附近食肆的食客表示，平日用餐未見老鼠出沒；在公園休憩的居民也指出，老鼠不會走入公園主要活動區。

街坊李先生建議當局考慮為斜坡剷草鋪石屎，剷除鼠窩。（王譯揚攝）

食環署今年接3相關鼠患投訴 現場多個鼠籠空空如也

食環署回覆《香港01》查詢時表示，2026年至今接獲3宗大隴街休憩花園斜坡出現鼠蹤的投訴，並已轉介負責管理相關斜坡的部門跟進。該署今日（23日）應場地主管部門康文署要求到場視察，並就鼠患問題向康文署提供技術意見。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，相鄰的大隴街垃圾站牆身貼有警告，指附近已放置有毒鼠餌及鼠籠，最近一次放置日期為昨日（10月22日）。（王譯揚攝）

康文署稱已加強園內清潔及滅鼠工作，並會安排滅鼠專業承辦商採取針對性措施，處理鼠洞、鼠隻藏匿環境及食物來源。該署今日亦聯同食環署和建築署到場視察，偵查鼠患源頭及就防治工作交換意見，並即時採取多項防治蟲鼠行動，包括增加放置捕鼠器和鼠藥餌盒，以及清除鼠患藏匿點、來往通道等。

因應場地主管部門康文署的要求，食環今早已派員到場視察鼠患情況（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

有街坊稱，今日見到有人員到場跟進鼠患，處理數小時。惟至晚上仍然鼠輩橫行；現場目測放置了3至4個老鼠籠，但全部籠內空空如也。街坊李先生認為，現行方法收效甚微，形容老鼠籠、落藥是「治標不治本」。李先生指出，老鼠之所以能扎根，全因斜坡有沙有草方便挖洞。他指出，老鼠洞埋在泥土洞內，建議政府部門應考慮更果斷的做法，直接將草皮剷起，全個斜坡鋪上石屎堵塞鼠洞。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，見到斜坡下方坑渠旁放有老鼠籠。（王譯揚攝）

至於鄰近公園的大隴街垃圾站屬於新型智能密封式垃圾站，食環署指其設計已包含防止老鼠進入垃圾站的措施。署方會加強垃圾站清潔及管理，同時亦會巡查附近公眾地方及食肆衞生，藉此加強對防鼠工作的成效。

食環發現，斜坡有多個鼠洞的鼠患問題。（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

不過，食環署強調，老鼠不受場地界線限制，可以在公園、街道及附近場所之間活動。必須不同場地管理者持續做好源頭治理、妥善處理垃圾及食物來源、減少鼠隻藏匿環境，並監察防鼠措施的成效，才能更有效地減少鼠患。

數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞。（網上影片截圖）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。

食環署事後指出，留意到櫻桃街公園及附近一帶的鼠患和環境衞生問題，又指「維護社區環境衞生有賴各方共同努力，各場地管理部門亦須主動履行管理責任」，因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，本月19日實地巡查，提供專業意見及適切支援。

為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。