石鼓洲焚化廠三級火｜火場片段曝光　建築物內猛烈燃燒如沖天火柱

石鼓洲焚化廠地盤今日（26日）下午發生三級火，消防共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄。火警中約930人自行疏散到安全地方；一名60歲男職員疑救火時中暗不適，清醒由直升機送往東區醫院治理。



石鼓洲焚化廠火場內部影片曝光。拍攝者由室外一直走入建築物內，途中已從大門見到內部有火光。拍攝者一邊走近，可聽到有人回應無線電：「Roger呀！（收到）」，未幾有人指示「開水」；地上佈滿消防喉。片段顯示，由地下向上望，均可見猛烈火勢，燒著建築物內部的物料，整幢建築物10多層內部空間有如「沖天火柱」。未幾片段即停止。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

消防處於今日下午12時43分接報，指石鼓洲焚化廠地盤起火。火警起初列為二級，至下午1時24分升為三級火，至下午4時45分大致被救熄。消防員共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救。約930人自行疏散到安全地方。承辦商安排多艘船，將工人分別撤離至長洲及荃灣公眾碼頭上岸。

逾800名工人乘船疏散至荃灣碼頭（圖）及長洲碼頭。

火警中有一名年約60歲男職員，疑救火時過熱不適，須由直升機送往東區醫院治理。據知上址為一幢14層高的建築物，初步相信上址建築物內儲有建築材料，懷疑首先起火，火勢由天台開始蔓延至低層。消防及警方正調查火警原因。

受傷男職員由直升機及救護員送到東區醫院治理。(王譯揚攝)

有工人向《香港01》透露，今日中午地盤內有逾百員工正在工作，突然聽到一聲爆炸聲，之後地盤開始起火及冒煙，接著火警鐘聲響起，地盤方面安排工人疏散到安全位置。工人形容，疏散過程工人都冷靜有序。今日地盤會暫時停工。

該名工人表示，起火地點為19層高的廠房，放置不少機器，地面位置平時有不少人會經過。而工人之間亦流傳一張圖片，拍攝到內部火勢猛烈，惟無法確認是否起火位置。從圖片可見，一處樓籠門口位置，火光熊熊，有火舌冒出。

起火位置。（讀者提供圖片）

翻查資料，涉事石鼓洲焚化廠，即I·PARK1斥資180億港元興建，通過焚燒垃圾過程中產生的熱能會用作發電。I·PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，佔地約12公頃，共設有三個焚化模組。第一個焚化模組已於去年12月試行運作，其餘兩個模組預計於今年第一季起陸續進行系統測試和試運。當局指，當所有模組全面投入運作後，設施每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4億8,000萬度電，相等於10萬戶家庭一年的用電量。

石鼓洲焚化廠三級火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）