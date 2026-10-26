怡和大廈吊船意外｜專家：摩打或制動裝置故障　獨立救生繩救兩命

中環怡和大廈今日（26日）傍晚發生吊船事故，兩名工人據報在外牆清潔期間，吊船突然下墜，兩名工人先後跳船逃生，被「半天吊」在35樓及43樓位置。消防「飛將軍」兵分兩路，「上天落地」游繩，在兩小時內將兩人分別救上天台及救落地面，清醒送院治理。



香港執業安全師學會會長李光昇接受《香港01》電話訪問表示，在觀察新聞片後，發現涉事四纜式吊船結構仍相當完整，他推測吊船的摩打或制動系統出現問題，導致安全夾未能夾緊後備鋼纜，吊船便順著鋼纜急劇滑落。而獨立救生繩亦發揮「最後保護功能」，讓工人倖免於難。



兩名工人在怡和大廈外牆工作時，吊船疑向下跌，兩人因而被困逾30樓高空。（Threads@babyas）

李光昇表示，吊船一般分為兩類，舊式吊船為兩纜式，左右各一條鋼纜負責上落；現時普遍採用較為安全的四纜式吊船，即左右各兩條鋼纜，多出的兩纜作後備。萬一主纜不慎斷裂，安全夾便會夾緊後備鋼纜，吊船只會停留在半空，無法上升或下降，工人只需在半空等候消防員前來救援，吊船並不會直接墜落地面。他補充，吊船升降是透過按鈕控制兩側馬達捲動鋼纜運作，按住時才會上升或下降，一旦鬆手自動夾會鎖定鋼纜。

吊船幾乎跌至行人路。（王譯揚攝）

至於是次吊船墜落意外，兩名工人分別被困35樓及43樓外牆，他觀看現場圖片後，指出吊船為四纜式，其結構相當完整，他推測鋼纜全部斷裂的機會相對較低。更有可能的情況是主纜斷裂，但摩打或制動系統出現問題，導致安全夾未能夾緊後備鋼纜，吊船便順著鋼纜急劇滑落。他亦推論，事發時兩名工人察覺異樣，並有相對充足的時間及時跳船逃生，「30幾樓飛到落地下，其實唔使兩秒就到地，如果係自由落體，架船一定散晒，喺上面嘅師傅根本無可能逃生。」

工人跳船死裏逃生，繫上的獨立救生繩立下大功。李光昇指，兩名工人穿上安全帶後，會用防墮扣連接獨立救生繩。即便吊船發生意外，獨立救生繩仍會發揮「最後保護功能」，最終兩人在外牆「吊吊揈」。

兩名工人跳船逃生，其身上的獨立救生繩發揮「最後保護功能」。（王譯揚攝）

李光昇認為是次意外顯然是維修保養方面出現漏洞。根據《工廠及工業經營（吊船）規例》，吊船每6個月須由合資格檢驗員進行一次徹底檢驗，通常以目測檢查零件磨損或異常情況；每12個月則必須進行一次負荷測試，一般會於吊船上放置安全負載量1.5倍的重物。若吊船安全負重為100公斤，測試時便須承載150公斤。若制動系統或裝置本身存在問題，檢驗員在定期檢驗期間理應能夠察覺。

兩名工人在怡和大廈外牆工作時，吊船疑向下跌，兩人因而被困逾30樓高空。消防「飛將軍」正在救援。（左朗星攝）

▼ 重溫救援經過 ▼



及至晚上7時42分，被困約30層工人率先由消防救下，他保持清醒。（左朗星攝）

及至晚上約8時06分，被困約40層工人亦由消防救回天台安全地方。（左朗星攝）

▼ 首位獲救工人 ▼



▼ 第二位獲救工人 ▼

