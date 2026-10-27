天眼｜天水圍男奪豬肉刀打前女友新歡　肉檔職員急勸：兄弟放低刀

天水圍發生男子持刀施襲的驚險案件。《香港01》接獲讀者提供閉路電視影片，顯示昨午（26日）約4時半，一名頭戴鴨舌帽的男子在天水圍俊宏廣場對開一肉檔，突然奪去豬肉刀拍打另一名男子，嚇得肉檔職員連忙勸告「兄弟你放低把刀喇！」被打的男子趁戴帽男手中利刀跌下，慌忙逃走。據了解，施襲者的前女友，現時正與遇襲男子交往；他除用刀拍打該名新歡外，亦在附近用手襲擊前女友。警方正追緝涉嫌施襲的男子歸案。



戴帽男揮刀摑打其面部。（讀者提供）

閉路電視影片顯示，事發時一名頭戴鴨舌帽的男子，在馬路抬手指住行人路上一名黑衣男子，黑衣男則一邊講電話，一邊移步至前方肉檔。彼時，戴帽男徑直走向對方，一把奪過肉檔的豬肉刀，以刀面用力拍打黑衣男，並大叫「X你老X！」其舉動嚇煞周遭的檔販及途人，眾人立即四散迴避。

此時，戴帽男仍手持利刃指嚇黑衣男，再用左手擊打其頭部及推撞他，粗口橫飛：「X你老X，你係咪玩嘢呀！」肉檔職員慌忙勸告：「唔好唔好，千祈唔好咁呀！兄弟你放低把刀喇！」戴帽男步步威逼追問「XX喺邊度？」黑衣男回應：「我點知呀？你自己打畀佢。」戴帽男聞悉揮刀摑打其面部，「啪」聲巨響惹來旁人驚叫，黑衣男捱打掩面，施襲者威嚇：「你當我流㗎下話？」再將刀擲向其背，利刃墜地。肉檔職員趁機提醒：「走呀走呀，快啲走呀！」黑衣男拔腿狂奔，戴帽男彎腰拾刀，影片就此結束。

黑衣男捱打掩面後退。（讀者提供）

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警方表示，昨日（26日）下午4時34分，天水圍天瑞路88號俊宏廣場對開肉檔，一名男子突然奪走豬肉刀襲擊另一名38歲姓布男子，布男頸部及背部受傷，逃離現場。施襲男隨後在街尾一所超市與其34歲姓梁前女友相遇，兩人走到天瑞路十字路口、俊宏廣場對開時，施襲男再用手襲擊梁女，傷及其頭部及眼部。

據悉，布男為梁女現任男友，施襲男則為她的前任男友。兩名傷者事後被送往天水圍醫院治理。案作列作「傷人」及「普通襲擊」，元朗刑事調查隊第10隊正追緝施襲男歸案。