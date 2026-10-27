筲箕灣爆水管｜逾1萬戶受影響　鑄鐵喉管裂逾米　料凌晨前復供水

今早（27日）10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個地盤，懷疑施工期間有工人鑿穿水管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，現場頓成一片澤國。路政署與水務署下午開記者會交代事件，指今早路政署承建商工人維修路面時，疑外力所致令一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀，並非喉管老化問題。今次事故導致筲箕灣及西灣河一帶逾1萬戶受影響，水務署方已急調逾10部水車及逾100個水缸供水，正全力更換受損喉管，力爭於今晚凌晨前恢復供水。



水務署香港及離島區總工程師連登泰（左）及路政署港島區總工程師陳業麟（右）下午交代爆水管事宜。（黃偉民攝）

路政署總工程師致歉：對唔住大家

路政署港島區總工程師陳業麟表示，今早路政署的承建商在現場做恆常路面維修，因路面不平，要再打石屎，但範圍不大。工人今早10時開始圍封並挖掘，直至10時半發現地底水管爆裂，有大量水湧出來，遂即時聯絡水務署。

陳業麟在記者會上向受影響市民致歉：「對唔住大家，影響到大家嘅生活。」他指路政署會全力配合水務署的復修工作，同時會調查事件的成因。

水務署香港及離島區總工程師連登泰表示，今早10時40分收到路政署的報告，同時有市民報告在筲箕灣道地面大量湧水，所以立即派員到場跟進 ，並發現一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀了。由於現場水浸，人員於中午12時關上水掣，然後跟路政署配合維修。

筲箕灣道潤民商業中心對開一個路政署維修地盤，疑有工人意外鑿穿水管，水務署指水管裂痕長逾1米。（fb筲箕灣西灣河關注組/Popo Chan）

承建商開工前看圖探雷 署方會調查責任誰屬

被問到今次爆水管，是否涉及路政署的承建商的疏忽及失誤，陳業麟表示，承建商開工前已經做了「探雷」，同時亦看過圖則，理論上今次做路面維修，應不會影響地底的水喉。但署方會研究及調查事故成因，再做一個詳細報告。 陳業麟坦承，今次事件對附近居民造成很大影響，「我哋覺得都係因為我哋承建商，當然我哋承建商工作影響到嘅，我哋都承認嘅，所以我哋會調查，睇吓承建商有無責任」。

工人現正緊急維修。（黃偉民攝）

受影響戶數超過1萬戶 水務署安排臨時供水

涉事喉管供水予筲箕灣一帶的市民，今次受影響的範圍是筲箕灣及部分西灣河一帶，影響戶數超過1萬戶。維修期間，水務署的臨時供水已陸續到達現場，署方已派出超過10部水車、超過100個水缸，以及上萬支的瓶裝水，並有不同的配套設施提供臨時食水予受影響居民 。

水務署已開始挖掘，並見到損毀的喉管，相信要再花一些時間挖掘，署方預計今晚凌晨前可恢復供水時間，但如果情況許可，署方盡快恢復供水，希望將對市民的影響減到最低。

18吋鑄鐵喉管因外力所致損毀 非喉管老化問題

連登泰續指，涉事鑄鐵喉管已使用超過30年，但狀況正常。今次喉管損毀的主因，應是承建商進行路面維修工程，因外力所加引致損毀，並不涉及喉管老化的問題。

連登泰表示，現時發現喉管的裂痕超過1米。由於這款物料較脆，裂痕有可能會向著垂直方向再裂下去，所以署方希望加大挖掘範圍，希望更換這段喉管。

水務署已安排水車到場。（黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。

筲箕灣當區街坊不斷在社交平台上載現場圖片，有街坊更擔憂受事件影響，今日恐有可能會停水，有人直言：「又整爆街喉，不知會不會又沒水。」亦有街坊表示，現場家中已經沒有水供應。

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Cat Chan圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Marnmei Tom圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Charlie Chow圖片）