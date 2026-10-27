尖沙咀藥房劏內地客　中藥磨粉後開價$2萬　海關接舉報同日拘店員

海關今日（27日）接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥房店員，在顧客未經同意購買的情況下，將多款中藥材秤重並磨粉，索價2萬港元。受害人逼於無奈，最終支付逾萬元購買一半中藥材。



海關經深入調查後，於同日採取執法行動，拘捕一名30歲本地男店員。他涉嫌作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》。



海關檢取磨粉機、藥粉及單據。（林振華攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任羅穎欣交代案情表示，案中受害人在昨晚（26日）到位於彌敦道的涉案藥房購買藥品。隨後，藥房一名男店員藉詞受害人氣血欠佳，向受害人推銷多款中藥材以改善體質，並取出中藥材秤重。

當受害人向店員查詢該些中藥材的總價錢時，店員以迴避的方式表示不用著急，又稱若受害人購買該些中藥材，可以豁免其剛才已付款藥品的費用，藉此分散受害人的注意力。同時，店員在受害人未有同意購買的情況下，將中藥材交給另一名店員磨粉。

在中藥材被磨粉後，該名男店員始向受害人表示中藥材總價為約2萬港元。受害人不同意該價格，但店員指有關中藥材已經磨成粉末，要求受害人完成交易。最終，店員提出以11,400港元購買半數中藥材，受害人逼於無奈接受有關交易。

行動中，一名男店員被捕，他涉嫌觸犯《商品說明條例》中「誤導性遺漏」的罪行。被捕人稍後會被帶返海關總部作進一步調查。 羅穎欣指，海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

海關提醒商戶遵守條例的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價錢，再作交易決定。

海關拘捕一名30歲本地男店員。（林振華攝）

根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

涉案的尖沙咀藥房。（林振華攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。