筲箕灣爆水管｜水務署：陸續派逾10水車100水箱　為安老院等送水

今早（27日）10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個恆常路面維修地盤，有路政署承建商工人疑意外鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，事件影響筲箕灣一帶逾1萬戶，包括老人院。



水務署表示，受損水管用作供應食水予筲箕灣及部分西灣河用戶，現正搶修。署方已陸續派出超過10架水車及100個水箱，放置於受影響大廈附近供水；同時為有需要用戶及安老院送上水袋及樽裝水。



水務署聯同路政署的團隊於取水點為有需要市民提供協助，亦主動為有需要用戶及安老院送上水袋及樽裝水。（FB「滴惜仔」圖片）

水務署於Facebook專頁「滴惜仔」發文指，今日（27日）早上接獲路政署報告，指筲箕灣道有食水管懷疑因其承建商的道路維修工程意外受損，導致爆裂。經署方工程團隊調查後，確定位於筲箕灣道的一條直徑450亳米鑄鐵食水水管受損，該水管用作供應食水予筲箕灣及部分西灣河用戶。水務署已立即派員到現場進行緊急水管維修工程。

水務署續指，已陸續派出超過10架水車及100個水箱，並放置於受影響大廈附近，為受影響用戶提供臨時食水；亦派出「供水特攻隊」，聯同路政署的團隊於取水點為有需要市民提供協助，亦主動為有需要用戶及安老院送上水袋及樽裝水，減低對市民帶來的不便。

水務署表示，會密切監察臨時供水的狀況，確保有足夠的取水點，直至用戶的食水供應恢復正常。署方已就事件與東區民政處、區議員及關愛隊保持密切聯繫，為受影響的市民提供適切的支援。

水務署工程團隊正全力進行水管維修，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，團隊爭取於今晚凌晨12時前完成有關的水管維修工程及恢復食水供應。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

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水務署香港及離島區總工程師連登泰較早時向傳媒交代事件，指今早10時40分收到路政署的報告，同時有市民報告在筲箕灣道地面大量湧水，所以立即派員到場跟進 ，並發現一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀。由於現場水浸，人員於中午12時關上水掣，然後跟路政署配合維修。

有食肆負責人指，已備妥的食材無奈滯銷，僅午市損失已高達5位數；另有餐廳負責人稱，街坊無法煮飯帶動生意微升，但店員仍需不斷往返取水。除了飲食業首當其衝外，鄰近的老人院同樣面臨考驗，職員指長者飲水及洗滌需求迫切，要從遠道步行前來排隊取水，十分吃力。

筲箕灣道潤民商業中心對開一個路政署維修地盤，疑有工人意外鑿穿水管，水務署指水管裂痕長逾1米。（fb筲箕灣西灣河關注組/Popo Chan）

水務署已安排水車到場

水務署已安排水車到場。（黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

水務署在網頁公布，受事故影響，鄰近地區西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至柴灣道香島一帶緊急暫停食水供應，預計於今日晚上11時59分恢復供水。

社交平台有人上載鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。