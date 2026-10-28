Snap Fitness會員學空中瑜伽　繩索鬆脫頭落地送院　斥中心處理差

有連鎖健身中心女會員在社交平台上載一段帖文，指她在紅磡分店參與空中瑜伽課堂時，繩索突然後鬆脫，導致她從高處墮下，頭部著地，受傷流血，甚至需要縫針，最終經由救護車送院。事主投訴涉事健身中心處理態度，直斥「令人極度失望及憤怒」。她指「事後負責人完全冇聯絡本人或做出任何慰問」，且「中心試圖將器材安全責任全數推卸予授課導師」，又指「目前僅以『等待保險公司調查』為由，對事件採取消極冷處理態度」。



涉事健身中心Snap Fitness回覆《香港01》查詢時確認事件，指一名會員在參與空中瑜伽活動時發生意外。中心對於會員受傷深表關注，並一貫嚴肅處理所有與會員安全相關的事宜；又稱由於此事涉及個別會員且調查仍在進行中，現階段不宜就事件的具體經過、該會員的健康狀況，或責任及賠償問題作出公開評論。



有網民在社交平台發帖，稱在Snap Fitness紅磡分店參與空中瑜伽課堂時，繩索突然後鬆脫，導致她從高處墮下，頭部著地受傷送院。Snap Fitness回覆《香港01》查詢時確認事件。（戴慧豐攝）

事主在社交平台threads的帖文中提到，「我只係一個普通消費者，身體受咗傷，面對健身中心咁冷漠同推卸責任，我真係覺得求助無門，好驚、好不知所措……」為此，她向網民詢問如何追討法律責任及應有權益，亦希望網民轉發，避免出現下一個受害者。

（Threads截圖）

涉事健身中心Snap Fitness回覆《香港01》查詢，確認會所有一名會員在參與空中瑜伽活動時發生意外。對於會員受傷，Snap Fitness深表關注，並一貫嚴肅處理所有與會員安全相關的事宜。事件已向保險公司呈報，相關情況正透過適當程序進行調查。

Snap Fitness強調，會員的安全與福祉始終是Snap Fitness的首要關注，但稱由於此事涉及個別會員且調查仍在進行中，現階段不宜就事件的具體經過、該會員的健康狀況，或責任及賠償問題作出公開評論。Snap Fitness承諾會全力配合調查，並妥善處理調查過程中所發現的任何事宜。