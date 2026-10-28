4日2宗｜海關機場拘巴西抵港內地男　揭朱古力包裝藏$600萬可卡因

香港海關昨日（27日）在香港國際機場偵破一宗旅客販毒案，在6包朱古力包裝內，檢獲共約5.5公斤懷疑可卡因，估計市值約600萬元，並拘捕一名涉案男子。據了解，被捕男子聲稱協助朋友運貨，沒有收取酬勞。今次是海關在4日內，第二次在巴西抵港內地旅客的行李內，檢獲藏於同款朱古力包裝內的懷疑可卡因。



人員拘捕一名由巴西抵港的內地男子，他報稱為畜牧工人。（林振華攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任梁錦榮表示，昨日海關機場科人員在機場，截查一名由巴西聖保羅，經埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴飛抵本港的內地男子。人員檢查他的隨身行李，發現6包零食包裝內，共藏有5.5公斤的懷疑可卡因，市值約600萬元，並隨即以涉嫌販運危險藥物將拘捕該名男子。案件由海關毒品調查科接手調查。

被捕內地男子33歲，報稱為畜牧工人，他已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。

海關偵破一宗旅客販運危險藥物的案件，在6包朱古力零食包裝內藏約5.5公斤懷疑可卡因，估計市值約600萬元。（林振華攝）

翻查資料，海關上周六（24日）亦在機場，拘捕一名從巴西聖保羅來港的內地男旅客，在其行李內搜出約5.4公斤懷疑可卡因。當時檢獲的可卡因，被收藏在同款朱古力包裝袋內。

海關10月24日亦在機場拘捕一名從巴西聖保羅來港的內地男旅客，在其行李內搜出約5.4公斤懷疑可卡因。當時檢獲的可卡因，被收藏在與今次案件同款的朱古力包裝袋內。（海關提供）

海關重申，會繼續進行深入的情報分析，加強打擊販毒活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦都不應接受任何人的聘請或者委託，運送一些受管制的物品進出香港。亦切勿在未確定物品屬性的情況之前，貿然協助他人運送。

海關偵破一宗旅客販運危險藥物的案件，在6包朱古力零食包裝內藏約5.5公斤懷疑可卡因，估計市值約600萬元。（林振華攝）

海關會留意販毒的趨勢，全方位打擊販毒活動。如果市民有任何罪案舉報，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，或者網上表格，舉報懷疑販毒活動。根據危險藥物條例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。