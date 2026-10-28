賣車遇「股神」陷阱　33歲男誤信假投資專家　被騙逾$200萬

有市民在二手車網站放售私家車，遭騙徒鎖定為詐騙目標。警方今日（28日）在Facebook守網者公布，上月一名33歲男子於汽車買賣平台放售私家車時，騙徒假扮買家接洽，由「傾買車」到「教炒股」，雖最終未有成交，但隨後自稱「股票專家」誘使事主投資。



事主在假投資網站投入10萬元賺得甜頭後戒心大減，先後轉帳逾150萬港元，其後再被索取「稅款」、「保證金」，支付多數十萬元後後卻無法提取款項，始驚覺墮入陷阱，最終損失超過200萬元。



男子賣車遇假投資專家，損失逾200萬元。（Facebook CyberDefender 守網者﻿）

據了解，受害人今年9月7日於汽車買賣平台「Car 28」發布出售私家車的帖文，並附上聯絡電話。不久後，一名騙徒透過WhatsApp短訊聯絡梁男表示有意購車。

雖然買賣最終並未達成，但兩人未斷絕聯繫。騙徒自稱是本地股市的「投資專家」，聲稱掌握內幕消息，可以教事主投資，並保證每筆交易帶來5%至17%的高回報，及後傳送假投資網站連結誘使事主開設戶口。

受害人遂按照指示，在騙徒提供的虛假投資平台上開戶，並聯絡自稱平台「客服」的另一名騙徒辦理增值，先投入10萬元小試牛刀，同日見回報，並成功提取980元。他因此「落搭」受騙，並於9月至10月期間，分14次將約100萬元轉帳到假客服提供的5個本地銀行帳戶，其間他亦曾將9,800元利潤提到自己銀行帳戶，進一步跌入圈套。

至10月7日，受害人欲將平台內的本金及利潤一次過全數提出，假客服卻搬出多個藉口，要求他必須先繳付「利潤稅」及「保證金」方可提現。他不虞有詐，於10月7日至8日期間，再分4次轉帳約46萬港元至指定戶口。然而他依然無法提款，更與兩名騙徒失去聯絡，終驚覺受騙並報案，最終損失超過200萬元。案件目前列作「以欺詐手段取得財產」，交由警方新界南總區科技罪案調查組跟進。

警方提醒市民，騙徒手法層出不窮，常利用二手買賣平台接近目標，再以「高回報、低風險」或內幕消息誘騙市民投資。市民切勿輕信陌生人推介的投資網站或應用程式，平台初期能成功提現亦不代表可靠。如對方要求在提款前先繳付「稅款」或「保證金」，必定為詐騙。市民遇到可疑交易或網址，可使用警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入資料評估風險。