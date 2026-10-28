紅磡葵芳現鼠蹤｜食環查食肆調派「夜鼠隊」　必嘉坊兩月捕77老鼠

本港近期多處出現鼠患。前日（25日）有網民上載一段影片，可見紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷，至少有10隻老鼠在後巷穿梭及「開餐」。及至昨日（27日）再有網民上載影片，拍得港鐵葵芳站大堂站內有老鼠沿牆邊遊走，其間更一度試圖跳入一個消防裝置內。



食環署今日（28日）在Facebook專頁表示，就紅磡必嘉坊一帶私人屋苑範圍出現鼠蹤，署方已積極介入並採取連串夜間滅鼠及加強清潔等行動，過去兩個月於該區共捕獲77隻老鼠，亦向附近商戶發出《消除蟲鼠通知》。另外，就港鐵站及公園等日常環境衞生及防鼠，署方已就相關公園向主管部門提供專業技術意見，並在周邊公眾地方加強防鼠措施，包括調派「夜間防治鼠患隊伍」進行針對性捕鼠。



食環署調派「夜間防治鼠患隊伍」進行針對性捕鼠。（facebook/食物環境衛生署）

食物環境衞生署表示，署方一直採取「風險為本」的防鼠策略，持續加強巡查、源頭治理及針對性防治工作。就近日市民及傳媒反映個別地點的鼠患問題，食環署正積極跟進，並強烈呼籲相關場地管理者與政府協調，共同承擔防鼠責任。

署方指出，防治鼠患有賴社會各界共同參與。無論是政府管理的公園、公共屋邨，還是港鐵站、私人屋苑及商場，各場地主管部門或管理機構均須持續做好轄下場所的日常清潔、防鼠及源頭治理工作。若個別地點發現鼠蹤，反映有關場所的防治措施有待加強。食環署會從風險監察、專業支援及依法執法三方面推動整體防治工作，透過科學監察、鼠患黑點治理及各場所的實際改善成果，全面及客觀地評估整體防鼠成效，確保持續治理以鞏固成果。

食物環境衞生署表示，署方一直採取「風險為本」的防鼠策略，持續加強巡查、源頭治理及針對性防治工作。（facebook/食物環境衛生署）

就早前紅磡必嘉坊一帶私家街道及後巷的鼠患報告，食環署指出，涉事地點屬私人屋苑範圍，其日常清潔及防鼠工作須由相關管理者負責。儘管如此，食環署在知悉情況後，已於10月25日深夜採取連串針對性行動，包括調派夜間防治鼠患流動隊放置捕鼠器、在附近一帶增設鼠餌點，並加強周邊街道及後巷的潔淨服務和清理垃圾桶的頻次。

署方亦已向附近食肆及場地管理人發出《消除蟲鼠通知》，要求在指定期限內採取改善措施。資料顯示，過去兩個月，食環署已於該處附近一帶共捕獲77隻老鼠。署方強烈要求鄰近地盤、屋苑及食物業處所積極配合，妥善處理垃圾並保持場地清潔。

在執法及公眾教育方面，食環署已聯同區議員視察該區，並向附近屋苑、地盤及商場負責人提供防治蟲鼠的專業建議與技術支援。

食環署人員巡查食肆，並向場地管理人發出《消除蟲鼠通知》。（facebook/食物環境衛生署）

針對港鐵站及公園等場所，食環署重申，其日常環境衞生由相關機構及主管部門負責。食環署已就相關公園向主管部門提供專業技術意見，並在周邊的公眾地方加強防鼠措施，包括清理源頭、封堵鼠洞、改善設施，以及調派「夜間防治鼠患隊伍」進行針對性捕鼠。

署方強調，一旦發現鼠患，食環署必定依法積極跟進。要真正且持續地改善鼠患問題，各場地管理者必須克盡己任做好源頭治理。政府將繼續加強監察、專業支援與執法，與各界攜手締造清潔衞生的社區。

食環署向屋苑、地盤及商場負責人防治蟲鼠建議及技術支援。（facebook/食物環境衛生署）

▼紅磡黃埔街後巷群鼠亂舞▼



有網民在周日（25日）晚上上載一段影片至Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」，現場是紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷，片中可見，至少有10隻老鼠在後巷穿梭，明明旁邊餐廳燈火通明，食客正享用晚餐，但老鼠僅一窗之隔正在後巷「開餐」。後巷旁邊為一建築地盤，設有圍板，巷內放置一部手推車，車上有藍色膠桶，未知是否垃圾。

至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼港鐵葵芳站大堂現鼠蹤▼



另有網民昨日（27日）上載影片，可見一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，更一度試圖爬入一個消防裝置內。