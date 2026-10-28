紅磡後巷群鼠亂舞　旁邊餐廳食客懵然不知　區議員食環視察｜有片

本港多處出現鼠患！有網民本周日（25日）晚上上載一段影片至Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」，現場是紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷，片中可見，至少有10隻老鼠在後巷穿梭，明明旁邊餐廳燈火通明，食客正享用晚餐，但老鼠僅一窗之隔正在後巷「開餐」。後巷旁邊為一建築地盤，設有圍板，巷內放置一部手推車，車上有藍色膠桶，未知是否垃圾。



▼紅磡黃埔街後巷群鼠亂舞▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

影片引來許多網民討論，「好恐怖」、「寵物友善餐廳」、「好彩餐廳啲人睇唔到」、「老鼠自由行」

《香港01》記者今日（28日）凌晨到上址視察，現場約有20個老鼠籠，籠內放有鼠餌，卻未見有老鼠「中計」入籠。

《香港01》記者今日（28日）凌晨到上址視察，現場約有20個老鼠籠，籠內放有鼠餌，卻未見有老鼠「中計」入籠。（陳永武攝）

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區議員林德成在Facebook表示，接獲地區居民及街坊反映，指紅磡必嘉坊餐廳側巷位置出現活鼠出沒情況。上址出現鼠患，對公眾健康、飲食安全及地區衛生形象構成極大隱憂。

區議員林德成即時聯絡食物環境衞生署總監、商場管理公司代表、場內物管負責人到場實地視察。（區議員林德成Facebook圖片）

林即時聯絡食物環境衞生署總監、商場管理公司代表、場內物管負責人到場實地視察，要求商場管理公司加強日夜巡視、定時滅蟲滅鼠、規範垃圾收納，杜絕環境滋生問題，同時要求食環署對餐廳展開突擊覆檢，加密巡查次數，確保衛生全面達標。

▼葵涌大隴街休憩花園斜坡爆發鼠患▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（王譯揚攝）

葵涌大隴街休憩花園斜坡早前爆發鼠患，現場有最少十多個鼠洞，老鼠活動極為頻密，食環署事後聯同立法會議員及兩位葵青區議員，到大隴街垃圾站及周邊公眾地方實地視察，了解防鼠工作及跟進措施。過去兩個月，署方已在該垃圾站及周邊公眾地方捕獲近60隻活鼠，並會繼續按現場鼠患情況調整部署。

▼大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄▼



網上片段顯示，有10多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。（網上圖片截圖）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。