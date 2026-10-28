港鐵葵芳站老鼠紮紮跳　觀塘鼠群「捐水馬」　網民：失晒控｜有片

繼日前有網民發現紅磡一間連鎖餐廳旁邊後巷有老鼠後，再有網民分別在港鐵葵芳站和觀塘拍攝到鼠蹤。有網民昨日（27日）上載影片，一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

另有網民今日（28日）凌晨上載鼠群影片，聲稱在觀塘區拍攝，多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨，片段到此為止。

多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

大量網民質疑「食環去晒邊」、「點解全香港周圍都多咗好多老鼠？」、「因為沒絕育」、「繁殖仲快過用老鼠籠去捉，根本失晒控，一日唔改變捉老鼠方法一日都搞唔掂」。

▼紅磡黃埔街後巷群鼠亂舞▼



有網民本周日（25日）晚上上載一段影片至Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」，現場是紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷，片中可見，至少有10隻老鼠在後巷穿梭，明明旁邊餐廳燈火通明，食客正享用晚餐，但老鼠僅一窗之隔正在後巷「開餐」。後巷旁邊為一建築地盤，設有圍板，巷內放置一部手推車，車上有藍色膠桶，未知是否垃圾。

至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園斜坡爆發鼠患▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（王譯揚攝）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。

▼大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄▼

