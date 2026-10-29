黃大仙爆水管｜工程人員完成搶修　黃大仙上邨全邨恢復食水供應

今日（29日）下午2時16分，警方接獲報案，指黃大仙道近馬仔坑道有水管爆裂。黃大仙上邨全邨一度需暫停食水供應。水務署同晚在Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」交代事件最新發展，就黃大仙道近馬仔坑道的水管滲漏事故，署方工程團隊已進行供水調度盡量將受影響範圍縮小，食水供應受影響的範圍已由整個黃大仙上邨共8座縮小至只影響5座，分別是普善樓、倡善樓、啟善樓、耀善樓及達善樓。



署方翌日（30日）更新指，經署方工程團隊的搶修，黃大仙道近馬仔坑道的緊急水管維修工程已經完成。黃大仙上邨普善樓、倡善樓、啟善樓、耀善樓及達善樓的食水供應已於10月30日凌晨3時起陸續恢復正常。



水務署表示，已於受影響大廈附近放置20架水車及40個水箱方便市民取水，動員100人，聯同義工繼續主動為有需要的市民送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

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署方指出，今次事件中，在邨內設立超過10個臨時供水點，動員超過100名人員及義工，包括派出「供水特攻隊」聯同「水喉業界聯合義工隊」協助市民取水，並派發約兩萬支樽裝水，同時調派20架水車及40個水箱，以確保臨時供水充足。在5座受影響樓宇中，署方亦安排臨時措施，派出水車注水給受影響大廈的水缸，讓其中兩座樓宇可提早於10月29日晚上約11時起陸續恢復供水。

署方衷心感謝黃大仙民政處、警務處、區議員、關愛隊及相關管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝所有受影響市民的體諒。

水務署網頁一度指出，預計明日（30日）凌晨3時恢復供水。(水務署網站)

涉事食水管直徑300毫米 工程團隊正全力搶修

水務署之前已在專頁稱，經了解後，確認涉事水管為一條直徑300毫米、主要供應食水予黃大仙上邨的供水管，署方人員關上水掣後，現場已停止湧水，並隨即安排清理現場。署方續指，工程團隊正全力進行搶修，如無遇上特別工程困難，目標爭取於明日凌晨3時完成維修並恢復食水供應。

水務署亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」，主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

黃大仙道爆水管，有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨一度暫停食水供應，目前水務署人員正在搶修。（資料圖片/王譯揚攝）

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運輸署表示，因水管爆裂，黃大仙道(來回方向)介乎馬仔坑道與雅竹街之間的全線仍然封閉。以下巴士路線須改道行駛：九巴7M、11C及211線；城巴A23線。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮使用其他道路。現時上址交通繁忙。

水務署曾調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開協助，有大量市民排隊取水。（資料圖片/王譯揚攝）

網上圖片可見，事後馬路路面佈滿了泥沙、碎塊以及大片積水。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)

黃大仙上邨受爆水管影響，現時全邨暫停食水供應。