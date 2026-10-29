黃大仙爆水管｜黃大仙上邨食水供應　受影響範圍縮小至5座

今日（29日）下午2時16分，警方接獲報案，指黃大仙道近馬仔坑道有水管爆裂。黃大仙上邨全邨一度需暫停食水供應。



水務署同晚在Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」交代事件最新發展，就黃大仙道近馬仔坑道的水管滲漏事故，署方工程團隊已進行供水調度盡量將受影響範圍縮小，食水供應受影響的範圍已由整個黃大仙上邨共8座縮小至只影響5座，分別是普善樓、倡善樓、啟善樓、耀善樓及達善樓。



水務署表示，已於受影響大廈附近放置20架水車及40個水箱方便市民取水，動員100人，聯同義工繼續主動為有需要的市民送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

署方亦表示，已於受影響大廈附近放置20架水車及40個水箱方便市民取水，動員100人，亦派出「供水特攻隊」聯同水喉業界聯合義工隊，繼續主動為有需要的市民送上水袋及樽裝水，以及於取水點為有需要市民提供適切的協助，署方會繼續與黃大仙民政處、警務處、區議員及關愛隊保持密切聯繫，為受影響的市民提供適切的支援。

本署工程團隊正繼續全力進行水管維修，就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

水務署網頁指出，預計明日（29日）凌晨3時恢復供水。(水務署網站)

涉事食水管直徑300毫米 工程團隊正全力搶修

水務署之前已在專頁稱，經了解後，確認涉事水管為一條直徑300毫米、主要供應食水予黃大仙上邨的供水管，署方人員關上水掣後，現場已停止湧水，並隨即安排清理現場。署方續指，工程團隊正全力進行搶修，如無遇上特別工程困難，目標爭取於明日凌晨3時完成維修並恢復食水供應。

水務署亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」，主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

黃大仙道爆水管，有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨一度暫停食水供應，目前水務署人員正在搶修。（王譯揚攝）

+ 1

運輸署表示，因水管爆裂，黃大仙道(來回方向)介乎馬仔坑道與雅竹街之間的全線仍然封閉。以下巴士路線須改道行駛：九巴7M、11C及211線；城巴A23線。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮使用其他道路。現時上址交通繁忙。

水務署已調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開協助，有大量市民排隊取水。（王譯揚攝）

網上圖片可見，事後馬路路面佈滿了泥沙、碎塊以及大片積水。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)

黃大仙上邨受爆水管影響，現時全邨暫停食水供應。