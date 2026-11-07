印度父女派飯｜風雨不改一周派950盒飯助基層　Nick:香港係我屋企

【印度父女派飯．一】香港，一片貧富懸殊的彈丸之地，容納了超過750萬人；當中逾兩成（約139萬人）在貧窮線下掙扎求存。放眼全球，此城不過是滄海一粟，但有4萬多名印度裔人士選擇定居於此，其中包括一對父女。來自異鄉，卻扎根香港，一星期6日風雨不改，遊走全港多區為基層人士派飯派物資，無私付出遠勝本地人士。這對「擺渡人」是 —— Hanuman Charity的Nick和Bianca。



Nick與Bianca父女二人「家族式」營運着Hanuman Charity。（湯致遠攝）

Nick香港土生土長 信奉Hanuman不斷幫人

Hanuman（哈奴曼）是印度教中地位極崇高的神猴（馬騮神），教人要不斷幫人、無私奉獻，Nick虔誠信奉，並以之作為其慈善團體的名字，「佢係God of strength（力量之神），你要繼續不停（幫人），如果有人想要幫助，你一定要繼續幫。」Nick在香港土生土長，操流利但帶輕微口音的廣東話，與仍在讀大學的幼女Bianca和87歲母親，居於尖沙咀鬧市一單位，父女二人「家族式」營運着這個慈善團體，有自家標誌的T恤和環保袋。

早於上世紀50年代，Nick的父親已來港定居尖沙咀，生下他們幾兄弟。1997年，Nick曾往中東杜拜發展12年，兩名女兒也在當地出生；後他因生意不景而遠赴非洲，又因當地打仗，輾轉下終回流香港。不過，助人之心非一朝一夕，他在非洲經營電子生意時，已常買物資給基層人士，「我如果有少少錢賺，我點解唔用少少錢買啲嘢畀佢哋？我會買啲嘢畀佢哋食。」

新冠疫情成派飯契機 一周6天派950個飯盒

2020年，新冠疫情肆虐，南昌隧道至深水埗一帶的露宿者饔飧不繼，絕望一句「好耐冇人畀飯我哋」，成了Nick派飯的契機。由最初一星期一次派廿多個飯盒，到現在一星期6日「Charity walk（慈善行）」派950個飯盒。

在別人的建議下，他們在2024年註冊成為有「88牌」（根據香港《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的屬公共性質的慈善機構或慈善信託）的慈善團體，除能正式接受捐助，也有來自世界各地的義工加入，但靈魂人物始終如二 —— Nick和Bianca，沒有其他受薪員工。Bianca也運用她就讀Marketing（市場營銷）的知識，協助管理社交平台。

Nick與Bianca一同派飯後，兩父女感情比以前更好。（湯致遠攝）

+ 2

「蝸居」三合一辦公寸步難行 捐款助租倉放物資

回想起以前，因資金所限，Nick只能將住所、辦公室、倉庫三合一，令原本已經寸步難行的「蝸居」，更加舉步維艱。在有心人的捐助下，Nick終可負擔額外租金，現時在住所附近租了一商廈單位作倉庫，儲存物資。

除有大量檸檬茶、八寶粥及罐頭等食物和飲料，亦有蚊香、尿片、驅風油、牙刷梳洗、衫褲拖鞋等，應有盡有，「佢哋成日話好多蚊，因為瞓街，所以我叫佢哋（捐助者）安排畀我哋‥‥‥有好多露宿者都冇牙，如果我畀蘋果嗰啲佢點食呀？所以要諗啲唔可以太硬。」

Nick與Bianca親力親為搬物資，一星期6日風雨不改助人。（湯致遠攝）

+ 4

超市熟稔如自家舖 職員感動：佢幫香港人做返啲嘢

剛過去的10月份，依舊酷熱難當，Nick父女如常每日來回住所和倉庫，「搬、拖、推、執、派」，事事親力親為。《香港01》記者連續兩日貼身隨行，由買材料、搬物資、收食物、派飯盒，足見他身體力行。住所樓下轉彎一間開業數年的超級市場，其熟稔程度猶如自家舖，香蕉是他們必買食材，這天他買了30隻；還有益力多。

上至經理下至職員，對這兩副不地道的面孔並不陌生，更會預留一箱熟的蕉給他，方便受助者隨時食用。一名女職員讚賞不絕稱：「除咗禮拜三，其餘日日都見，真係風雨不改日日派飯！」她甚至一度感動眼濕濕，「佢幫香港人做返啲嘢，做善事，真係好好。」

Nick與Bianca一同派飯後，兩父女感情比以前更好。（湯致遠攝）

+ 2

遊走全港多區派飯 親力親為入「福袋」

一星期6日除了星期三休息，父女二人均固定往不同地區派飯。星期一長沙灣、星期二和四往尖沙咀、星期五遊走港島、禮拜六則往新蒲崗、觀塘、九龍灣及油麻地等地；星期日往南昌和深水埗一帶，晚上再到尖沙咀。星期日是別人的公眾假期，卻是他們一周最繁忙的日子，當日會一口氣派450個飯盒，需要更多義工協助。

採訪的一個星期二，正是他們去尖沙咀派飯的日子，110個飯盒，主食有炒麵、炒米線、炒米粉、炒烏冬，多菜無肉，全由Nick的同鄉義煮，然後駕車運抵其住所；如義工有突發事故未能協助烹調，Nick便會向相熟餐廳購買，老闆知道Nick的善心，也會提供折扣。加上必備的香蕉、紙包檸檬茶、餅乾和麵包，父女二人即場「表演」包裝入袋。

Nick與Bianca父女一周派950個飯盒，兩人每日合力包裝入袋。（方承恩攝）

+ 15

「街友」如親人 感謝信貼滿屋

工多藝熟，傍晚6時開始，父女二人僅花約40分鐘左右，便整理好110個「福袋」，5名義工亦陸續抵達；7時15分左右，眾人便準時出發。義工中，除了本地人，還有來自意大利的。記者僅僅隨行，已是大汗淋漓；他們每人卻要拖着或推着一車車飯盒和物資，穿過人潮如鯽的鬧市，而尖沙咀已是最近Nick住所的地點。

所經之處，「街友」滿心期待和守候，如同親人般的問候，「炒麵？烏冬定米粉？」最後的果腹，令每個人都嘴角上揚。民以食為天，在基層人士眼中，這樣的一個「福袋」已是美酒佳餚；除了食物，更多的是心靈慰藉、聊天陪伴，也是Nick受愛戴的原因之一，交換電話號碼聯絡已是等閒之事，家中貼滿義工和受助者的親筆感謝信，也足證他們之間的情誼，甚至政府也向他頒發嘉許狀。（詳見另稿）

Nick與Bianca每周派950個飯盒，一星期6日前往不同地區，「街友」和有需要人士也知道其行程，一早到達所在地等候。（方承恩攝）

+ 15

Nick：香港係我屋企 勉勵困苦者Never give up

父女之情同樣一日千里。Nick透露，現時父女關係比以前更親密，「有時仲會一齊喊、一齊笑，成日一齊想點樣可以擴展我哋個NGO，點樣可以幫到更多人。」Bianca亦感激父親教導，「I also want to say thank you for being there, for being my support , teaching me and pushing me to the right path in life.（我也很想說句多謝，謝謝爸爸一直在身邊作為我的後盾，教導和推動我走上正確的人生道路）」。

Nick對自己的港人身份毫無保留，「我香港長大，香港出世，所以香港係我屋企，我媽咪爸爸全家都係香港，所以我一定要返嚟。」他笑稱，數年才回一次印度。未來，他希望開設一個大的中心，讓有需要人士多一個容身之所，大家可以喝茶、吃東西、做物理治療、做瑜伽等。不過，羅馬非一日建成，他勉勵所有在困苦中的人，「Never give up（永不放棄）！」

+ 5

社協吳衞東：多謝佢哋

根據樂施會（Oxfam）在2024年10月發佈的報告，香港貧窮人口超過139萬人，整體貧窮率約 20.2%（即約每5個港人有1位陷於貧窮）。但政府在今年6月中旬發表首份《香港精準扶貧成果報告》，明確對外宣布全面棄用及取消沿用13年的「貧窮線」，全面由3個特定目標群組（劏房戶、單親戶、全長者戶）的關鍵績效指標（KPI）取代。

香港社區組織協會（SoCO）幹事、前線社工吳衞東相信，現時的「貧窮」人口至少與2024年相若，而政府已登記無家者的數目在5年間下降逾一倍，由2020/21年度的1,580人減至2024/25年度的750人，相信與政府推行過渡性房屋有關。他指，無家者數目在西九龍佔七成，曾經在尖沙咀探訪時遇見Nick與Bianca，亦有與對方打招呼。吳衞東十分感謝他們的義舉，「多謝佢哋。」

Nick與Bianca父女一星期6日風雨不改，穿過大街小巷，四圍派飯派物資。（湯致遠攝）