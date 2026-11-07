印度父女派飯｜街友視如摯親好過家人　義工來自全球讚Amazing

【印度父女派飯．二】一星期足足6日派950個飯盒幫助香港基層市民，印度父女Nick和Bianca開的「善堂」，感動了無數人。無私奉獻不但獲得政府嘉許，更深得「街友」和義工們的愛戴，家中貼滿他們的感謝信，全部人異口同聲對這對父女讚不絕口，更有來自意大利的義工稱讚他們「Amazing（太棒）！」除了好，大家對Nick的其中一個刻板印象，便是「風雨不改」。



Nick與Bianca父女每周派950個飯盒，不遺餘力。（方承恩攝）

嬌姐：佢仲好過我屋企人

在前往派飯的路上，我們率先遇到了工人「嬌姐」。除了倒垃圾工作，她亦不時執紙皮幫補家計；過去3、4年來，每周受助於Nick的飯盒，最愛的是Nick派的麵包，「好多謝佢，佢好好人，佢又識講廣東話，囡囡（女兒）又係好好，愛護老人」。

除了派飯，兩人亦不時閒聊傾談，Nick會著她小心路面、小心身體，「落雨打風佢都嚟，大熱天時都嚟‥‥‥尤其是我年紀大，好需要一啲比我細啲嘅人去愛護，關心我哋」。雖然有兒有女，但嬌姐坦言Nick更像其親人，「佢仲好過我屋企人，我個仔成日喺度打機‥‥‥」

10號風球照冒險派飯 魯先生：佢哋個心係做得好好

而在深圳福田居住、香港工作的魯先生，當日選了炒麵作主食。過去一年，他深港兩地走，但因工作時間關係，來來回回不划算，一星期兩至三日棲宿在外，「開（清晨）5點我冇辦法過關，搭車去皇崗都要幾廿蚊。」曾經在一個月內，兩次被偷電話，幸得阿Nick協助找來備用電話，魯先生感激不盡。對他來說，食物質素也是次要，「佢哋個心係做得好好‥‥‥佢哋個機構係做得最好最有心。」

魯先生稱，有些慈善團體營運得像一門生意，且受天氣變化直接影響，但Nick風雨不改，「10號風球‥‥‥好惡劣，非常惡劣，啲玻璃窗直頭跌晒落嚟，砰鈴嘭唥，出錢出力，每日喎，一年365日，邊個可以做得到？」Nick保證街友有一餐熱飯，但魯先生為的不是飲和食，為的只是見他一面，雙方亦交換電話號碼，「有咩事可以直接打畀佢。」他期望自己生活重回正軌後，也可成為Nick的義工，助他繼續幫助有需要人士。

受助者與阿Nick關係如同親人。（方承恩攝）

感激Nick關懷備至 王女士：父母對佢教育好好

滔滔不絕的王女士，也是兩、三年前遇到Nick，雖然其面孔不是香港人，但她有讚無彈，「父母對佢教育真係好好！對啲露宿者好幫助，有咩需要，阿Nick好快攞嘢畀佢哋，佢真係好好人，我見咁多人最好係佢！佢兩個女又係好好，好有禮貌！」

與其說受助，不如說朋友，王女士知道Nick每星期有3日往尖沙咀，風雨不改的行程，成為她到場的動力，「我實嚟探佢㗎‥‥‥真係親過（屋企人）！」語畢，兩人在歡笑聲互相祝對方身體健康，那便夠了，「多謝你阿Nick，咁熱心對我哋，咁關心我哋呢班人，真係好感激你！」

義工們與受助者之間，也建立了一份感情。（方承恩攝）

意大利義工Fatima：堅持下去！你們做得很棒！

同樣感激Nick父女的人，還有來自世界各地的義工。來自意大利、居港11年的Fatima，3年前主動聯絡Nick協助，自此幾乎每周五、甚至星期六日也會參加。她曾經遇到一位笑容滿面的女士，因此派飯也成為她每周期待的事之一，「It's just giving back to the community really, and trying to help as much as possible the underprivileged really. That is the main focus. （這真的只是在回饋社區，並盡可能地去幫助弱勢群體，這就是主要的焦點）。」

對於Nick兩父女，Fatima深感佩服他們一星期做近千份餐點，「they are amazing people, don't tell him though. They're doing an amazing job, seriously‥‥‥I really admire what they do and I try to help as much as possible because it's a good cause.（他們都是非常棒的人，不過別告訴他啊！說真的，他們做得很出色。我真的很佩服他們的作為，我也盡可能地幫忙，因為這是件很有意義的事）。」

派飯的經歷，也令Fatima心態有所轉變，她開始更關心某些事情，例如在街上看到有人需要幫助時，會竭盡所能幫忙。她希望Nick父女保持助人之心，「Keep on going. You do an amazing job（繼續堅持下去，你們做得很棒！）」

義工們來自世界各地，包括Fatima，也為香港出一分力。（方承恩攝）

心悒基層不得溫飽 義工楊曜聰：我覺得呢件事好sweet

楊曜聰在兩年前經朋友介紹，為Nick和基層人士出一分力。第一次見到這名印裔港人，驚奇不已，「佢唔單止講出嚟，係行為去做出嚟話畀大家知道，其實佢係一個好愛香港嘅香港人，好surprise有一個咁願意為香港付出嘅香港人」。有愛的，還有Bianca，「佢哋兩個係會同時放工之後都願意抽佢哋嘅私人時間一齊出嚟，無論尖沙咀、深水埗、港島區、炮台山，風雨不改一至日嘅時間都係會出嚟派飯，我覺得呢件事係好sweet。」

阿聰稱，每一次派飯的經歷，均令他十分難忘。尤其是2024年的第一次，望着維港兩岸的高樓大廈，原來在富裕繁華之下，仍有那麼多基層人士三餐不得溫飽，「身為香港人我覺得好心悒」。這兩年派飯，令他覺得身邊大小事情也是雲淡風輕，「其實人每一日生活都有啲好好嘅事發生，只不過我嘅聚焦係咪放大咗喺一啲唔好嘅事，其實有好多好好嘅事，一餐溫飽嘅飯，已經係一件好開心嘅事，唔好執着喺一啲唔好嘅嘢。」

Nick與Bianca父女偕義工落力派飯。（方承恩攝）

社協吳衞東：多謝佢哋

根據樂施會（Oxfam）在2024年10月發佈的報告，香港貧窮人口超過139萬人，整體貧窮率約 20.2%（即約每5個港人有1位陷於貧窮）。但政府在今年6月中旬發表首份《香港精準扶貧成果報告》，明確對外宣布全面棄用及取消沿用13年的「貧窮線」，全面由3個特定目標群組（劏房戶、單親戶、全長者戶）的關鍵績效指標（KPI）取代。

香港社區組織協會（SoCO）幹事、前線社工吳衞東相信，現時的「貧窮」人口至少與2024年相若，而政府已登記無家者的數目在5年間下降逾一倍，由2020/21年度的1,580人減至2024/25年度的750人，相信與政府推行過渡性房屋有關。他指，無家者數目在西九龍佔七成，曾經在尖沙咀探訪時遇見Nick與Bianca，亦有與對方打招呼。吳衞東十分感謝他們的義舉，「多謝佢哋。」

Nick與Bianca每周派950個飯盒，義工們也義不容辭出一分力。（方承恩攝）

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