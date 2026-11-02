車CAM｜荔景山路男童衝紅燈跑過馬路　捱的士撞飛凌空打觔斗倒地

荔景發生車禍。今日（2日）傍晚6時35分，據報一名姓陳（57歲）男司機駕駛的士沿荔景山路行駛，途至港鐵荔景站對開時，撞倒一名橫過馬路的男童。該名10歲男童頭及手腳擦傷，幸無大礙，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。



網上流傳車Cam片段拍得事發一刻，可見當時行人過路處正亮起「紅公仔」，涉事男童卻無視燈號突然從行人路跑出橫過馬路。一輛駛至紅的收掣不及將其撞飛，男童凌空打觔斗後墮地，倒臥馬路中央；的士車頭燈玻璃亦登時碎裂四散。另一段影片顯示，事後多名救護員到場為男童急救。



網上有流傳影片拍得事發一刻，可見當時行人過路處正亮起「紅公仔」，涉事男童卻無視燈號突然從行人路跑出橫過馬路。一輛駛至紅的收掣不及將其撞飛，男童凌空打觔斗後墮地，倒臥馬路中央。（FB/車cam L（香港群組）CaptivatingPoodle9877)

網上有流傳影片拍得事發一刻，可見當時行人過路處正亮起「紅公仔」，涉事男童卻無視燈號突然從行人路跑出橫過馬路。一輛駛至紅的收掣不及將其撞飛，男童凌空打觔斗後墮地，倒臥馬路中央。（FB/車cam L（香港群組）CaptivatingPoodle9877)

網上有流傳影片拍得事發一刻，可見當時行人過路處正亮起「紅公仔」，涉事男童卻無視燈號突然從行人路跑出橫過馬路。一輛駛至紅的收掣不及將其撞飛，男童凌空打觔斗後墮地，倒臥馬路中央。（FB/車cam L（香港群組）CaptivatingPoodle9877)