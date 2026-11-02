濱崎真緒疑遭落藥｜警攜緝毒犬搜涉事夜場　濱崎真緒偕經理人現身

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），昨日（11月1日）凌晨在尖沙咀一私人派對懷疑遭人下藥，報警送院後，據悉體內驗出「Happy水」等4種毒品成份，而且她留意到杯中有白色粉末狀沉澱物。事件引起廣泛關注，警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」跟進。



今日（2日）下午，濱崎真緒在經理人陪同下，離開伊利沙伯醫院搭的士離開，其後經理人向《香港01》透露，於警署落口供。至晚上8時，記者重返尖沙咀麼地道涉事夜場，發現有便衣探員在場搜證；警犬隊亦帶同緝毒犬到場協助調查。另外，濱崎真緒與經理人現身涉事夜場，惟她全程低頭未有接受訪問，未知他們是否到場助查。



濱崎真緒與經理人現身涉事夜場，惟她全程低頭未有接受訪問。（羅日昇攝）

《香港01》記者重返尖沙咀麼地道涉事夜場，發現有便衣警員在場搜證；警犬隊亦帶同緝毒犬到場協助調查。(羅日昇攝）

《香港01》記者重返尖沙咀麼地道涉事夜場，發現有便衣警員在場搜證；警犬隊亦帶同緝毒犬到場協助調查。(羅日昇攝）

濱崎真緒中午（2日）於社交平台「 X 」以日文發長文，稱今次是她人生中第一次接觸「毒品」，切身感受到其恐怖和危害；為免再有人受害，她希望竭盡所能宣傳禁毒知識，提醒他人不要掉以輕心。她稱，出院後會配合警方調查，故是次發文是最後一次公開發聲，感謝各界關心。

濱崎真緒今日（11月2日）下午在經理人陪同下出院，前往警署錄口供。

濱崎真緒先在文中感謝各界關心和問候，稱「因為自己疏忽和不小心，讓大家擔心了」 。文中提及，其意識已完全清醒，且穩定恢復中，今午將由精神科醫生診斷，如沒有問題便能出院。

濱崎真緒今日（11月2日）下午在經理人陪同下出院。問及身體情況時，濱崎真緒禮貌以簡單英語及廣東話回應「OK」及「多謝」，並做出「OK手勢」。

她再度還原事情始末，憶述受邀以DJ身份參加了一場萬聖節活動，其後轉場至另一地方繼續打碟。但在第二場演出開始前，喝了兩杯類似「橙汁味雞尾酒」，當時已發現酒杯底有沉澱物，但誤以為是橙汁果肉，不以為意。

約40分鐘至1小時後，她興奮地開始DJ表演；其後記憶開始變得模糊、眼睛乾澀，打碟過程中又再喝了同款「橙汁」與客人乾杯，未幾即身體僵硬、全身動彈不得「斷片」；恢復意識時已身處救護車上，更出現抽搐。

濱崎真緒引述院方稱，藥檢顯示有4項指標呈陽性反應，當時情況危險；抵院後她亦痛苦難熬。她提醒大眾不能掉以輕心或心存僥倖，飲品必須由自己開封，不要讓它離開自己視線範圍；如離開座位無人看管，便要換掉不能再喝。

她稱，這是她人生中第一次接觸「毒品」，也切身感受到其恐怖和危害。為免再有人受害，她希望竭盡所能，宣傳預防濫用毒品（禁毒）的相關知識，提醒大家提高警覺。文末她重申，出院後會配合警方調查，故是次發文是最後一次公開發聲，感謝各界關心。

濱崎真緒出事前，在另一間灣仔酒吧打碟的照片。（讀者提供圖片）

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人早前接受《香港01》訪問時透露，Mao先在灣仔一間餐廳完成DJ工作後，應一名「大客」邀請，轉場至尖沙咀一私人處所（俗稱「私竇」）打碟。Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒，他們一度以為是普通Cocktail（雞尾酒）。

Mao飲下涉事飲品後，如常上台繼續打碟，完成表演後即不支暈倒，更開始抽筋「郁唔到」，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警及將其送院。經理人報稱，MAO被送入深切治療部，院方為其進行毒理化驗後，證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，他希望警方可盡力調查。

濱崎真緒在FACEBOOK上發文報平安。

事發後，其經理人一度情緒激動，在街上責罵夜店女負責人。及至昨日（11月1日）下午5時許，濱崎真緒（浜崎真緒）亦曾在社交媒體發文報平安及致歉。

《香港01》記者事後曾到涉事夜店了解，惟該店沒有營業，期間有職員處理店務，但不願接受訪問。

濱崎真緒送院前神志不清，經理人一度責罵夜店女負責人。（片段截圖）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第23條指，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用，或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

《香港01》記者今日（2日）凌晨到訪涉事夜店，該店沒有營業，期間有職員處理店務，但不願接受訪問。（李家傑攝）

《香港01》記者今日（2日）凌晨到訪涉事夜店，該店沒有營業，期間有職員處理店務，但不願接受訪問。（李家傑攝）

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